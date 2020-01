Camila Cabello le responde a James Corden con GROSERÍAS ¿Le faltó al respeto?

Camila Cabello a sus 22 años de edad, ya se convirtió en un éxito musical, tanto sus canciones como videos en Youtube, le han otorgado galardones en los Premios Grammy y hasta Billboard Awards, por lo que no es de sorprender que el popular programa “The Late Late Show” por James Corden la haya invitado para hablar de su carrera artística.

Lo anterior, fue lo que se vivió en el programa “The Late Late Show” del 17 de enero, donde Camila Cabello estuvo compartiendo el escenario con James Corden, quien le hizo varias preguntas subidas de tono que al parecer no fueron del agrado de la cantante de “Señorita”, pues sin dudarlo le regresó las palabras con la misma intensidad que recibió.

Camila Cabello se adueñó del escenario al haber llamado “viejito” a James Corden, justo después de que este le faltó al respeto con varios insultos, mismos que se lucieron de forma natural y con el humor que se maneja en “The Late Late Show”, pero algunos fanáticos de la ex integrante de Fifth Harmony no están tan seguros sobre la verdad del video.

Camila Cabello le responde con insultos a James Corden

De igual forma, Camila Cabello hizo que los espectadores y público presente se enamoren de su presentación, pues llenó de ritmo el escenario, lo que varios de sus 46.6 millones de seguidores en Instagram les pareciera de lo más “cool”, ya que a tan corta edad la cantante de “Havana” goza de una gran voz y este espectáculo en vivo es la prueba.

Por otra parte, Camila Cabello es considerada una verdadera belleza frente a la cámara, con un carisma único que se lleva al público junto con su ritmo musical, así que su presencia en “The Late Late Show” con James Corden es solo el comienzo de su trayectoria como cantante solista, mismo que con el sencillo “My Oh My” lleva poniendo a bailar a sus millones de fanáticos.

