Camila Cabello lanza su nuevo álbum Romance

La cantante Camila Cabello es una de las cantantes más populares en los últimos años, tanto que se podría decir que está viviendo su mejor momento como cantante, ya que ha sido premiada en varias ocasiones por sus éxitos.

Hay que recordar que su fama despuntó tras el enorme éxito que le otorgó su tema “Havana” a la famosa intérprete y que incluso fue nominado a Mejor Presentación como Solista en los Grammys 2019.

Cabello hasta el momento ha sabido llevar a todo lo alto de la música su carrera artística, pues canción que lanza, canción que posiciona en las listas de popularidad y es por ese motivo que después de dar grandes adelantos de su nuevo álbum Romance, por fin dio la gran sorpresa a todos sus fans.

Los detalles del nuevo álbum Romance

Hay que destacar que la nueva novedad llamada Romance ha causado el furor entre los fanáticos de la cantante de orígenes cubanos, pues con un video corto que publicó en Instagram, lleno de colores, flores, carruseles, se deja lucir como el personaje principal de lo que parece una historia de amor.

Hay que destacar también que Shawn Mendes, con quien con anterioridad ya había lanzado el tema “Señorita”, no es el único invitado en Romance, ya que la cantante latina también contó con el rapero estadounidense DaBaby en el tema My Oh My.El nuevo álbum Romance de Camila Cabello ya se encuentra disponible en varias plataformas y está formado por catorce temas y además es el título escogido por la cantante para la gira con la que recorrerá el mundo el próximo año, que se llamará The Romance Tour y que pasará por países de Norteamérica como Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México, Houston, Toronto o Miami, en éste último cerrará esta gira el 26 de septiembre de 2020.

Camila Cabello y su ruptura con Shawn Mendes

Hace unos meses la cantante Camila Cabello y Shawn Mendes han hecho colapsar las redes sociales y ha dejado totalmente impactado a sus seguidores con una publicación en la que supuestamente deja en claro su relación con el cantante Shawn Mendes, que se ha interpretado como una ruptura romántica.

