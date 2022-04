Camila Cabello habla de Fifth Harmony tras más de 5 años de dejar el grupo

Han pasado más de cinco años desde que la cantante abandonó el grupo de chicas/Foto: Tú en línea

Camila Cabello actualmente se encuentra promocionando su nuevo álbum “Familia”, el cual se estrenó durante el pasado viernes 8 de abril. En este disco hay una canción llamada "Psychofreak", que realizó en colaboración con la cantante Willow Smith, y donde se menciona el verso: "No culpo a las chicas por cómo sucedió", algo que muchos fans creyeron que es una indirecta al grupo Fifth Harmony.

Han pasado más de cinco años desde que Camila decidió salirse de la banda de chicas para convertirse en solista, y aunque en un principio esto generó una gran controversia y drama, la propia Camila de 25 años de edad ha declarado que ahora ya ha hecho las paces con sus ex compañeras.

"Nos hemos apoyado mutuamente a través de mensajes directos y esas cosas", dijo en una entrevista con Reuters. "Estoy en un muy buen lugar con ellas". Además, confirmó que dicho verso de "Psychofreak" sí fue dedicado para la agrupación, aunque no dió más detalles al respecto, ya que Camila Cabello quiere que las personas se enfoquen en su nuevo álbum.

¿Por qué Camila Cabello se salió de Fifth Harmony?

Fifth Harmony surgió del programa The X Factor/Foto: El País

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, en diciembre de 2016 Camila Cabello informó su decisión de salirse de Fifth Harmony, algo que dejó devastados a sus miles de fanáticos. Recordemos que la cantautora comenzó su carrera al ser concursante en el reality de talento "The X Factor" en 2012.

Ella había audicionado para el programa como solista, sin embargo, los jueces pensaron que tenía más posibilidades de tener éxito en un grupo de chicas. Luego la pusieron en una agrupación llamada Fifth Harmony con otros miembros: Normani, Ally Brooke, Dinah Jane y Lauren Jauregui.

Aunque el grupo no ganó el concurso de canto (consiguió el tercer lugar), tuvo varios éxitos como "Worth It" y "Work From Home", según Billboard. Pero, la dinámica dentro del grupo no fue tan positiva como parecía, con rumores de peleas de gatos, agotamiento y diferencias creativas sobre su dirección musical.

Estos problemas dieron como resultado que Cabello decidiera abandonar la banda, lo que luego dijo que era necesario para su crecimiento personal, según el Miami Herald.

Camila Cabello habla por primera vez de su experiencia en el grupo

Después de más de 5 años, las cinco chicas ya no tienen ningún tipo de rencor o rivalidad/Foto: Music Mundial

Sabemos que actualmente Camila está pasando por un momento de cambio en su vida personal y profesional, y ella misma ha dicho que la terapia le ha ayudado en muchos aspectos.

Por lo que es posible que gracias a ello, por primera vez decidió hacer mención de su paso por el grupo de chicas en su música, aunque no fue muy detallado, ya que no planea revivir aquel drama.

Desde hace varios años se ha rumorado que Camila Cabello nunca le dijo al resto de sus ex compañeras que estaba pensando dejar Fifth Harmony, algo que ella misma ha desmentido.

