Camila Cabello estrena videoclip de baile con la canción "My Oh My"

Camila Cabello volvió a causar revuelo en las redes sociales, debido al nuevo videoclip de baile que compartió en YouTube de la canción "My Oh My", donde presumió a sus admiradores algunos sensuales movimientos.

Aquel video que lleva un mensaje de empoderamiento femenino y muestra a la famosa lucir muy cómoda, pues olvidó el glamour y solo se enfocó en divertirse con las grabaciones; los fans quedaron sorprendidos al verla bailar.

Debido a la cuarentena Camila Cabello recurrió a la ayuda de algunos amigos para llevar a cabo el video; en esta ocasión no lució llamativos atuendos como están acostumbrados sus fans, pues apareció descalza y despeinada.

Camila Cabello lanza nuevo videoclip de baile

En el video de la nueva versión de "My Oh My", la intérprete de "Señorita" estuvo muy emocionada de poder compartir su música a todos sus admiradores, quienes han tenido que aislarse en sus casas por motivo a la contingencia sanitaria por el coronavirus.

La joven cantante animó a diversas personas a participar en el nuevo video, donde se puede observar que algunos grabaron desde la sala de su casa, en su habitación, en el jardín, incluso en la calle para presumir los pasos de baile del tema de la artista.

"Mi video de baile ahora, espero que os haya gustado, mantente a salvo, cuídate". Compartió la famosa en las redes sociales.

Los fans de Cabello quedaron fascinados con los sensuales pasos de baile que mostró en el videoclip, incluso sus admiradores han compartido el video en las redes sociales para seguir los pasos de baile.

SOY CAPAZ DE MOSTRARME HACIENDO ESE PASO SOLO POR ELLA #MyOhMyDanceVideo



pic.twitter.com/AG2HoL0knX — more CAMILA FOLLOW ME (@easytissue) May 1, 2020

Recordamos que tras abandonar la agrupación de Fifth Harmony, Camila Cabello comenzó su carrera como solista, y en poco tiempo se volvió una de las artistas femeninas favoritas por el gran éxito que ha tenido con su música.

Foto: Instagram.