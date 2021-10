Camila Cabello estrena nueva canción 'la buena vida' en 'Tiny Desk Concert'

La actuación de Camila Cabello para el Tiny Desk Concert de NPR, programada con el Mes de la Herencia Hispana, se estrenó el viernes (15 de octubre) e incluyó la interpretación de la nueva canción "La Buena Vida".

La cantante comenzó su actuación con su gran éxito de 2018 inspirado en la salsa, “Havana”, con la sensual voz de Cabello que combina perfectamente con la actuación de su banda en vivo.

La cantante de "Señorita" pasó a presentar a su banda antes de advertir a los fans que su voz podría sonar un poco nasal porque estaba luchando contra una "pequeña" infección de los senos nasales.

“No quería no hacer 'Tiny Desk' porque soy un gran fan de 'Tiny Desk' y no sabía si me iban a llamar de nuevo, así que aquí estoy”, explicó Cabello.

"Y con suerte, la próxima vez, lo haremos en el 'Tiny Desk' real, en la oficina de NPR, sin la pequeña infección de los senos nasales, pero por ahora, aquí es donde está".

Camila Cabello canta con mariachi

La cantante saltó a “Real Friends”, “Señorita” y “Don't Go Yet” antes de cerrar con el debut de “La Buena Vida”, que contó con la ayuda del Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar.

“La Buena Vida” es de su próximo álbum titulado Familia, que saldrá en algún momento de este año .

La interpretación de Camila Cabello de la canción con infusión de mariachi cierra la celebración del Mes de la Herencia Hispana “Tiny Desk”.

