Camila Cabello está de cumpleaños y este fue el amoroso mensaje de Shawn Mendes

La cantante de raíces cubanas, Camila Cabello, está festejando su cumpleaños número 24. Y sin duda está recibiendo mucho amor por parte de su familia, amigos, celebridades y por supuesto de sus fanáticos, quienes han inundado las redes sociales con muestras de afecto para la joven artista.

Sin embargo, una de las felicitaciones que el público esperaba, es la del novio de Camila, el cantante Shawn Mendes de 22 años. Ambas celebridades llevan más de un año de romance y se han convertido en una de las consentidas de los internautas (incluso han bautizado al noviazgo como “Shawmila”).

Shawn usó su cuenta de Instagram para dejarle un amoroso mensaje a la cumpleñera y sin duda sigue mostrando que está muy enamorado.

“Feliz cumpleaños a la persona más amable, valiente y hermosa que he conocido. Te amo cada día más, mi vida”, escribió Mendes, junto con una foto donde aparecen ambos, él sostiene una videocámara y ella posa con su bella sonrisa.

Shawn Mendes adorable vivir con Camila Cabello

La pareja pasó la cuarentena junta, así que Shawn Mendes ya sabe que es vivir con su novia Camila, y parece que fue una experiencia que realmente le encantó tener; puesto que no estuvieron solos, sino que también estaban los papás de Camila.

“Cuando has estado de gira por todo el mundo desde que tienes 15 años ya no recuerdas la última vez que entraste en una casa donde oliera a ropa recién lavada. Es un olor agradable y realmente relajante. Me hizo sentir otra vez como un niño”, declaró el cantante en una entrevista de Apple Music.

Camila y Shawn se conocen desde hace varios años, y pasaron de ser grandes amigos a uno de los noviazgo más adorables de la música/Foto: Twitter

Así que es posible que por esta razón, Shawn y Camila Cabello ahora están mucho más conectados en su relación, y los fans creen que el artista seguro le tendrá alguna sorpresa preparada a Cabello por su día especial.

¿Crees que Camila Cabello y Shawn Mendes durarán muchos años más juntos? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

