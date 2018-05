Camila Cabello es ingresada de urgencia en el hospital

El éxito le está pasando factura a Camila Cabello. La cantante, que acaba de llevarse el premio de Las Listas de Popularidad en los Billboard Music Awards 2018 celebrados el pasado domingo, tuvo que ser ingresada de urgencia en el hospital poco después de recoger su galardón, tal y como ha contado en Twitter. El estrés y el cansancio han hecho mella en la salud de Camila Cabello, quien ha tenido que cancelar su participación en los conciertos de Taylor Swift.

Ocurrió después de recoger su premio y de haber protagonizado una actuación estelar junto a Pharell Williams, con quien interpreta la que será una de las canciones del verano, Sangria Wine.

¿Qué le pasó a Camila Cabello?

Camila Cabello no se sintió bien y decidió irse a urgencias. Después de ser sometida a diversas pruebas médicos, los doctores concluyeron que la artista estaba deshidratada y con fiebre, y le recomendaron que hiciese reposo absoluto.

No ha sido hasta hoy que Camila Cabello se ha pronunciado y ha explicado a través de Twitter lo que le ocurrió, pidiendo disculpas a su vez a sus fans por no haber agradecido lo suficiente el premio que recibió. Pero tal y como vemos, tenía una buena excusa.

“Ayer, después de mi actuación en los Billboard, me empecé a encontrar muy mal y acabé en el hospital para que me hicieran una revisión. Me hicieron un montón de tests y todo está bien, pero el diagnóstico fue básicamente deshidratación y me encontraron un poco de fiebre. Los médicos me han dicho que tengo que descansar o de lo contrario no me pondré bien. Así que desafortunadamente no podré realizar mi actuación en el Reputation Tour mañana en Seattle”, explicaba Camila Cabello.

“Siento tanto decepcionaros, prometo que os compensaré tan pronto como puede. Supongo que a veces me fuerzo demasiado a mí misma así que prometo cuidarme mejor. Pero de todas maneras, anoche me di cuenta que no tuve tiempo de dar las gracias por mi premio, gracias por preocuparos por mí, gracias por permanecer a mi lado. Oficialmente ha pasado un año desde que empezamos este viaje juntos y aquí estamos para más recuerdos, más alegría, más amor, más música, más salud y más vida. Os quiero”, escribía a sus fans.