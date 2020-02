Camila Cabello enamora a sus fans con el detrás de escena de “My oh my”

¡Sorprendente! La cantante Camila Cabello enamoró a sus fans al compartir un inesperado video en YouTube, pues la famosa quiso consentir a sus seguidores y mostrar el detrás de escena del videoclip “My oh my”.

La intérprete de "Señorita" a través de YouTube decidió compartir la primera parte del detrás de cámaras de su más reciente sencillo junto a DaBaby; en el video se muestra a la cantante Camila Cabello disfrutar del proceso del videoclip "My oh my".

El video con una duración de más de cinco minutos, muestra el lado divertido de Camila Cabello, pero también una interesante historia de su nuevo tema. En el videoclip la famosa cantante muestra a una mujer decidida para realizar nuevos papeles en el mundo del cine como de acción y aventura.

La famosa Camila Cabello compartió un poco de lo que trata el videoclip de "My oh my", pues la famosa interpretó a una actriz que siempre tiene papeles de víctimas, y en esta ocasión la artista quiere hacer otras cosas.

En el detrás de escena del videoclip de Camila Cabello, se puede apreciar los diferentes looks que usa la famosa para las escenas de "My oh my", pues el estilo de la cantante hace más interesante la historia del video.

Camila Cabello muestra el detrás de escena de su nueva canción

El video del detrás de escena del tema "My oh my" de Camila Cabello, lleva más de 259 mil visualizaciones y diversos comentarios de sus fieles admiradores, quienes han disfruta ver cómo fue el proceso de una de sus recientes canciones.

A sus 22 años de edad la cantante Camila Cabello ha logrado convertirse en una de las artistas femeninas más populares del momento, pues luego de haber lanzado la canción "Señorita" en colaboración con Shawn Mendes, sus fans quedaron fascinados con el tema.

Recordamos que Camila Cabello pertenecía a la agrupación Fifth Harmony, pero decidió abandonar el grupo para lanzarse como solista. Para el año 2018 la cantante lanzó su primer álbum y su tema más popular fue "Havana"; la canción se colocó en los Billboard 200.

