Camila Cabello en la INTIMIDAD se luce con Shawn Mendes ¡Juguetones!

Una de las parejas más tiernas de la música son la que conforman la cantante Camila Cabello y el cantante Shawn Mendes, pues aunque no dan declaraciones formales de su relación han sido captados en varios momentos juntos y ahora es la cantante la que presume un momento bastante íntimo.

Resulta que la guapa cantante y actriz, Camila Cabello, se ha mostrado más enamorada que nunca y ha compartido una foto familiar al lado de su actual pareja, Shawn Mendes, la que ha hecho enternecer a sus millones de seguidores en Instagram.

La tierna foto de Camila Cabello y el cantante Shawn Mendes

Fue la misma cantante Camila Cabello quien compartió una imagen en la que abraza del cuello muy sonriente a Mendes y rodea a una de sus mascotas, quien también sonríe ampliamente sosteniendo a otro de sus perros.

La bella foto de los jóvenes rápidamente ha cautivado a millones de sus seguidores que han asegurado hacen una excelente pareja y les desean que nunca se separen, al igual que otros piden que tengan bebés pronto.

Es por eso mismo que la publicación ha maravillado que en menos de 24 horas ha obtenido cuatro millones 763 mil 977 'likes' y miles de comentarios como: “Qué hermosa pareja", “Me encantan juntos", “Sus bebés serían hermosos", “La mejor parejita de la música”, “Son tan tiernos juntos”, entre muchos otros.

Si recordamos a principios de mayo Camila Cabello volvió a causar revuelo en las redes sociales, debido al nuevo videoclip de baile que compartió en YouTube de la canción "My Oh My", donde presumió a sus admiradores con algunos sensuales movimientos.