Camila Cabello demandada por PLAGIAR música de grupo peruano

Camila Cabello es envuelta en nuevas noticias que pueden dañar su imagen como cantante, en esta ocasión la acusan de haber copiado la canción de un popular grupo de reggae peruano “Tierra Sur”, presentando similitudes entre el sencillo musical "Llaman a la puerta" y su éxito "My Oh My", la famosa ahora tiene un difícil conflicto que resolver.

¿CAMILA CABELLO COMETIÓ PLAGIO?

Lo anterior, presentó un grave problema para la exintegrante del quinteto estadounidense Fifth Harmony, al ser un asunto de plagio pueden llegar a realizarse demandas en contra de Camila Cabello, al igual que dejar manchada su reputación dentro de la industria musical, pues el tema del grupo peruano es un éxito del año 1992, presentando un gran parecido en la melodía.

Sobre esto, el sencillo "My Oh My" de Camila Cabello tiene una introducción prácticamente idéntica a la de “Tierra Sur”, las marcadas pausas en la letra son otro factor que se hace notar en las acusaciones, por lo que esta información comentada por seguidores en redes sociales dejó en claro lo que no les ha gustado de esta situación.

Sin duda alguna, el parecido entre las dos canciones es innegable, no hay que tener buen oído para notar las similitudes, específicamente en la introducción y el primer verso de los temas, además, ambas comienzan de una forma muy similar, con una introducción con pausas.

En cuanto a la situación de plagio por Camila Cabello, se debe conocer sobre la forma en que está escrita la canción, pues mantiene un estilo de pregunta y respuesta, que claramente vemos en el sencillo peruano, pero no por ello se considera un total uso de los mismos elementos en "My Oh My", tomando en cuenta que la situación normalmente se platica con los autores en caso de basar su música sobre la de otro artista.

Sin embargo, el líder del famoso grupo “Tierra Sur” habló al respecto y pidió que aún no se están tomando cartas en el asunto, así como la declaración de no haber dado permiso para el uso de uno de sus éxitos.

“Pienso que es muy pronto para especular sobre el tema y no suelo utilizar términos duros. Tengo entendido que las empresas, la industria de la música internacional, sobre todo el mundo del hiphop y el rap, reconocen qué elementos emplean para sus producciones y respetan y conversan con los autores o sus representantes legales”

