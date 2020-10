Camila Cabello dejó CAER su microtop al estilo cubano ¡Sabrosura total!

Camila Cabello es la querida y talentosa cantante de orígenes cubanos que en todo momento está cautivando a sus fans con sus sensuales poses que dejan a más de uno con la boca abierta a través de las redes sociales.

Es por eso que ahora nuevamente ha conquistado a sus millones de seguidores en Instagram al lucirse en un exquisito outfit muy colorido modelando sus perfectas curvas desde su casa.

La pose estilo cubano de Camila Cabello

Resulta que de nueva cuenta la querida y talentosa cantante ha conquistado a sus millones de seguidores en Instagram enfundada en un exquisito outfit de colores con el que se ha lucido maravillosamente y en el que dejó caer los tirantes de su microtop.

La bella interprete de Havana se ha mostrado completamente orgullosa de sus raíces cubanas y lo ha externado al lucir uno de los accesorios llamativos de la bella isla americana, pero no fue eso lo que robó las miradas de los internautas, sino que fue el tremendo microtop de la cantante que parecía que se estaba resbalando en su cuerpo.



No es para menos que la atractiva imagen en la que luce sus exquisitos atributos, la ha hecho acreedora de miles de halagos en la publicación de Instagram que solo esta descrita con emojis de corazones de colores.

La imagen rápidamente se fue llenado de reacciones por parte de sus fans, tanto que hasta el momento lleva casi dos millones y cientos de comentarios en donde destacan los halagos a su indiscutible belleza natural.

Entre los comentarios que destacan an la publicación se encuentran los siguientes: “Hermosa", "Eres la mejor, me encantas", "La reina del voto", "Te amo, hermosa, preciosa, mi amor", "Me fascinas", "Preciosa", "Eres la mejor, me inspiras siempre, divina", "Te amo demasiado", "¿Cómo puedes ser tan hermosa?", entre muchos más.

