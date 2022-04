Camila Cabello comparte cómo la terapia cambió su vida

Camila Cabello se está abriendo sobre cómo la terapia cambió su vida para mejor. En una entrevista con E! News, la cantante habló sobre sus luchas contra la ansiedad y cómo finalmente las resolvió buscando ayuda profesional.

"Hubo un momento en el que mi ansiedad se sentía tan mal que pensé: 'No siento que pueda ir al estudio. No siento que pueda trabajar. No sé'", reveló la estrella del pop, cuyo tercer álbum de estudio, Familia, sale a la venta el 8 de abril.

"Entonces, la única manera de ir a trabajar todos los días era ser honesta y ser yo misma. Y si no iba a trabajar y solo esperando a sentirme mejor antes de hacer eso... es solo una sensación paralizante", agregó.

¿A qué le da crédito por haberla ayudado a superar "los tiempos difíciles", incluso antes de su ruptura pública con su ex Shawn Mendes? La terapia.

"Mi vida era tan mala y tan dolorosa que pensaba: 'Si me dices que comer mierda del suelo me hará sentir mejor, lo haré'", compartió. "Pero, la terapia me ayudó".

Por supuesto, ser abierto con un profesional es una cosa. Pero cuando llegó el momento de compartir sus pensamientos con el mundo sobre su nuevo álbum, la cantante de Señorita se sintió nerviosa.

"Me sentí tan vulnerable. Fue tan difícil hablar de esas cosas. Fue la primera vez que hablé de esas cosas de las que solo había hablado con mi madre y mi terapeuta", finalizó la cantante.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, el nuevo álbum de Camila Cabello, Familia, sale el viernes 8 de abril.

