Camila Cabello ENCIENDE pasiones con sexy atuendo de COLEGIALA

Con un candente atuendo de "school girl, la cantante Camila Cabello prendió fuego al escenario de The Jimmy Fallon Show.

La sensual cubana de 22 años, Camila Cabello intepretó su sencillo "Oh, my, oh" y soprendió ocn una sexy coreografía en la que estuvo acompañada de bailarines con los clásicos atuendos deportivos de las preparatorias de Estados Unidos.

En el escenario estuvo acompañada de DaBaby, en una presentación digna de verse, como Camila la describió en sus publicaciones de Instagram días antes del encuentro.

Camila Cabello, interpreté de "Havana", también dio una entrevista con el conductor Jimmy Fallon y participó en los populares juegos del presentador, los cuales caracterizan su show.

La cantante de origen cubano ha robado miradas, con su tez latina y su larga cabellera negra, es una de las artistas jóvenes más guapas del momento.

Una falda increiblemente corta, un top que dejaba al descubierto su plano abdomen y con un marcado escote que acentuaba a las "nenas", así como el cabello en una cola alta y zapatos de tacón blancos, Camila Cabello dio una de las presentaciones más sensuales para la promoción de su nuevo albúm, "Romance".

"GIRL POWER" en el mundo del Pop

Nacida en Cojímar, Cuba, la talentosa Camila Cabello saltó a la fama gracias al grupo femenil de pop, Fifth Harmony.

Con 22 años de edad, Camila Cabellp ha recibido la mentoría de otras estrellas pop del momento como Demi Lovato y más recientemente, Taylor Swift.

Durante la gira de "Reputation" de Taylor Swift, Camila Cabello fue una de las invitadas especiales para la intepretación de "Shake it Off".

Finalmente, Camila Cabello y Taylor Swift, repitieron dicha colaboración durante los AMA de este año, cuando Swift recibió el premio de "Woman of the decade".

