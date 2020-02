Camila Cabello ENAMORA con su nueva imagen para su video “My Oh My” ¡Bellísima!

Camila Cabello ENAMORA con la imagen para su video “My Oh My” ¡Bellísima!

Camila Cabello es una famosa cantante de orígenes cubanos que a sus 22 años de edad goza de casi 47 millones de seguidores en Instagram y con los que comparte sus mejores momentos, como ahora es el avance de su nuevo video.

Es por eso que recientemente Camila Cabello, compartió una serie de imágenes de lo que se verá en el video de My Oh My, en las cuales muestra un estilo muy elegante que encantó a sus millones de seguidores en las redes sociales.

No era para menos que la sensual cubana enamoró a sus millones de seguidores en Instagram al compartir una serie de fotos en la que se muestra de lo más sensual y en otras muy en un estilo elegante portando un exquisito vestido azul.

Por lo que se puede ver en las imágenes de Camila Cabello, es que en su nuevo video lucirá de unos 'outfits' sensuales ajustados a su figura en negro y bastante ajustados, mientras que también luce otros elegantes y hermosos muy al estilo de la princesa Cenicienta, a la cual interpretara muy pronto.

Detalles de My Oh My

Hay que recordar que Camila Cabello se encuentra preparando el lanzamiento de My Oh My, el cual informó sale la siguiente semana, por lo que ha compartido algunas fotos de lo que se podrá ver dentro de este material audiovisual.

Es por esa misma situación que ahora está enloqueciendo las redes sociales al revelar que para este cambio su 'look', además de confesar que ya estaba en el set del remake de La Cenicienta, que ella protagonizara.

Dentro de la publicación que Camila Cabello dejó una descripción que dice así: “¿Cuál crees que será la historia del video musical de mi oh my? Veremos quién tiene razón la próxima semana jejejejeje”.

Cabe mencionar que la imagen ha causado tanto furor que en cuestión de un par de horas ya ha alcanzado el millón 496 mil 121 'likes' y miles de comentarios como: “Dios mío Camila", “Eres la princesa más hermosa y maravillosa", “Te amo y ya quiero ver el video", entre muchos más.

