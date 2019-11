Camila Cabello: “A web0” Así se expresó bailando vestida de catrina (VIDEO)

La famosa cantante cubano-estadounidense Camila Cabello se ha presumido más mexicana que el tequila en estas celebraciones del Día de Muertos, pues con un video ha dejado atónitos a todos sus fans.

Resulta que a través de su cuenta oficial de Instagram la famosa cantante Camilla Cabello ha hecho un gran homenaje a México al disfrazarse de una elegante catrina con la que se ha robado todas las miradas de sus más de cuarenta y dos millones de seguidores en la famosa red social.

Cabello ha titulado a la publicación de la siguiente manera: “Happy Halloween cabrones ☠️��������”, en donde deja en claro que le fascinan los modismos mexicanos que tanto causan gracia para los extranjeros, tanto que hasta el momento la imagen ha logrado obtener casi tres millones de reacciones.

Pero eso no ha sido todo pues también se inundó de cientos de comentarios en donde halagan el disfraz de catrina que lució desde Hollywood, con un enorme sombrero lleno de velas y calaveras y un elegante vestido rojo que la hicieron parecer imponente.

Hay que reconocer que Camila Cabello se ha posicionado actualmente como una de las intérpretes más populares de la actualidad, pues sus canciones con una gran influencia latina han sido del gusto de millones de personas.

Dale clic en la estrella de Google News y síguenos

No hace mucho Camila Cabello resultó ser una fan muy dedicada a los personajes de la exitosa serie Game Of Thrones, pues durante su vista en el programa de televisión de Graham Norton no contuvo la alegría de mostrar en sus redes sociales el emotivo momento cuando finalmente estuvo frente a frente con la madre de los dragones “Emilia Clarke”.

TE PUEDE INTERESAR: Camila Cabello ¿CORTÓ con Shawn Mendes? ¡Las redes colapsan! (FOTOS)

Cabe destacar que sin dudarlo Camila se arrodillo ante ella, ya que ha confesado que siente un gran respeto por el personaje y a la actriz de la popular serie de HBO, aunque ya terminó con todas su temporadas, GOT sigue siendo temas en tendencia, ya que recordemos formó uno de los fandoms más grandes de los últimos años y Cabello pertenece sin duda alguna.