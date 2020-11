Cameron Diaz recibe críticas por la comida que le da a su hija Raddix/Foto: En tu pantalla

La hija de Cameron Diaz ha disfrutado de una amplia gama de sabores desde la infancia, pero los fanáticos están furiosos por la decisión de la actriz de alimentar a su hija con caldo de médula, huesos y ajos machacados.

La estrella mencionó el odio que ha estado recibiendo por ser una cocinera conmovedora, durante su entrevista en The Rachael Ray Show.

Comenzó diciendo: “Los primeros cuatro meses, cociné todas las comidas. Y luego, lentamente, comenzamos a decir: 'Bueno, tal vez pidamos un almuerzo. Tal vez pidamos una cena. Pero en su mayor parte, estoy cocinando todas las comidas".

"Yo amo cocinar. Es mi lenguaje de amor. Amo cocinar para mi esposo, amo cocinar para mi hija ahora. Ha sido increíble poder prepararle la comida", expresó la actriz.

Fue entonces cuando la actriz también dijo en la entrevista que ella odia que a los niños les den papillas y que no puedan sentir el sabor real de la comida: “'No, no, no... Ella nunca ha comido puré. Ella nunca consiguió nada hecho puré”.

“Ha comido ajo desde el primer día, ¿sabes? Pongo hierbas en todo. Tomillo y eneldo, salvia, todo. A ella le encanta todo”, expresó la actriz.

Cameron Diaz está feliz de ser mamá de tiempo completo

Como saben los fanáticos, la actriz ha puesto su carrera en pausa en los últimos 5 años para poder vivir una nueva vida con su esposo Benji Madden. Además, Cameron le dio la bienvenida a su adorable primera hija a la edad de 47 años.

Cameron asegura que está muy contenta ahora que sólo se dedica a su esposo y a su hija. La actriz por el momento no siente la necesidad de regresar a la actuación/Foto: In Touch Weekly

Sobre esto, dijo anteriormente mientras estaba en No Filter With Naomi que “nunca digo nunca a nada, pero me siento resuelta. No he hecho una película desde como… 2013. Ha pasado mucho tiempo, y chica, ¡estoy de acuerdo con eso! No hay ninguna parte de mí que sea como... tengo que volver a estar frente a la cámara, ¡tengo que actuar!”

También te puede interesar: Cameron Diaz afirma que la maternidad es una de las mejores fases de su vida

Ella concluyó: “No me siento así. Eso no quiere decir que no lo haré algún día, pero estoy realmente resuelta en lo que estoy ahora”. ¿Crees que es bueno que Cameron Díaz alimente de esta manera a su pequeña hija? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump peleará su puesto en la Presidencia? Síguenos en Google News y mantente informado.