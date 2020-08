Cameron Díaz encontró “paz” tras alejarse de la actuación ¡No extraña Hollywood!

Cameron Díaz encontró “paz” tras dejar de la actuación ¡No extraña Hollywood!

La decisión de Cameron Díaz de retirarse en lo que aparentemente era el apogeo de su carrera fue descabellado en ese momento, pero ahora está claro que fue la mejor jugada para la estrella de Hollywood. Como le explicó a Gwyneth Paltrow para el último episodio de In Goop Health: The Sessions, la devoción de Cameron por su carrera significó que ella nunca hizo "ningún espacio para encontrar "paz" en su vida personal".

"Simplemente decidí que quería cosas diferentes en mi vida, me había esforzado tanto durante tanto tiempo, trabajando, haciendo películas y es una rutina", dijo. "Cuando estás haciendo una película, es una excusa perfecta, te poseen. Estás allí durante 12 horas al día durante meses y no tienes tiempo para nada más, definitivamente no extraño la actuación".

Además, la estrella de los Ángeles de Charlie dijo que su vida en Hollywood era agotadora, algo que Gwyneth dijo que podía "entender". "Es tan intenso trabajar a ese nivel y ser tan público y exponerse. Hay mucha energía viniendo hacia ti en todo momento cuando eres realmente visible como actor", dijo. La actriz agregó que ella es particularmente "sensible" a las "energías" de otras personas.

Cameron dijo que cuando cumplió 40 años, decidió encontrarse a sí misma y volver a ser "autosuficiente", especialmente porque había sido atendida tanto en su carrera. Cuando Gwyneth preguntó qué se sentía al dejar atrás ese pasado, Cameron Díaz respondió: "Como la paz. Una paz en mi alma porque finalmente estoy disfrutando".

Cameron Díaz disfruta los días sin actuación

Ella le dio crédito a su esposo Benji Madden por guiarla a través de lo que describió como un viaje "doloroso" de autodescubrimiento. "Rompí ese espejo mil veces cuando me lo puso. Pensé: 'Te odio, no me muestres eso', y él dijo: Mira, perra. Mira”. ella rió y expresó: "Gracias a Dios por él".

La pareja se casó en 2015 y lleva una vida tranquila, pero últimamente, la estrella de La Máscara no puede evitar enloquecer por su hija Raddix Madden, de 7 meses. Recientemente le dijo a Jimmy Fallon que está encantada de vivir en una "pequeña burbuja" con su bebé en medio de la pandemia. "Antes mi bebé era una excusa para quedarse en casa", dijo. "Ahora no tengo que poner esa excusa. Es exactamente lo que es, y puedo estar con ella".