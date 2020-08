Cameron Díaz debuta en TikTok con PROVOCATIVA demostración de cómo beber vino

Cameron Díaz al igual que muchas estrellas han recurrido a la popular aplicación de redes sociales, TikTok como fuente de entretenimiento en los últimos meses, por lo que desde el jueves,la estrella de los Ángeles de Charlie de 47 años, forma parte de la famosa plataforma.

La estrella de cine retirada, quien ha estado disfrutando de la vida fuera de los reflectores tras convertirse en madre por primera vez junto con su esposo, Benji Madden, optó por debutar en TikTok de manera hilarante al aceptar el #winechallenge.

"Avaline Wine" de Cameron Díaz y Katherine Power ya ha sacado a la venta sus primeros vinos

Cameron Diaz se une al Wine Challenge

Para aquellos que no conocen el Wine Challenge de TikTok, el desafío involucra a dos personas sentadas una detrás de la otra, donde quien está en el frente balancea una copa de vino en su cara y se inclina hacia atrás, tratando de verter el líquido del vaso en la boca de la persona detrás.

Usando una copa de vino de su propia nueva marca de vinos, Avaline Wine, Cameron Díaz, junto con su cofundadora y amiga Katherine Power, se unieron al curioso reto de TikTok, que también compartió en su cuenta oficial de Instagram.

"Hice mi primer TikTok ya! @avaline @katherinepower #winechallenge #avalinewinechallenge ¿Quién sigue?!?!"

Cameron Díaz, nativa de California hizo que el reto de TikTok pareciera tan fácil en solo 15 segundos, y podemos esperar que los espectadores sigan su ejemplo muy pronto, pero ¡Definitivamente estamos impresionados!.

Cameron Díaz lanza su propia marca de vinos

Antes de que nos sorprendiera a todos con sus habilidades para beber, Cameron Diaz apareció en un episodio de Late Night with Seth Meyers donde habló sobre su nueva aventura comercial y la importancia de crear una opción de vino orgánico:

"Mira, he bebido vino toda mi vida y supongo que solo fueron uvas fermentadas, ¿por qué no lo sería? Y luego aprendimos algo de lo que posiblemente se podría poner en el vino, y nos dimos cuenta de que queríamos beber solo vinos que no tenían esas cosas".

La actriz también que el vino Avaline presenta variedades blancas y rosadas, que son orgánicas y sin aditivos. Si estos aún no son excelentes puntos de venta para usted, deje la propia Cameron Díaz le haga cambiar de opinión.

Como mencionamos en la parte superior, la estrella de Bad Teacher se ha centrado en sus prioridades en el hogar, lo que en gran medida incluye el cuidado de su hija Raddix, de 7 meses. Más adelante en la entrevista, le dijo a Meyers lo maravilloso que ha sido criar a su pequeño con el músico de Good Charlotte.

“La mejor parte de tener que quedarnos dentro de nuestra pequeña burbuja con esta situación COVID es que su padre, mi esposo Benji, llega a casa. Él trabaja desde su casa, por lo que puede estar con ella tanto como yo. Bueno, no tanto, porque él está trabajando todo el día, pero en realidad puede salir de una reunión y darle un beso y jugar con ella por un rato, y si fuera a la oficina todos los días no lo haría. No ser capaz de hacer eso".

