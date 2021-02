Cameron Diaz admite que no quiere regresar a la actuación por esta razón

Cameron Diaz, de 48 años, se retiró de la actuación mucho antes de darle la bienvenida a su pequeña hija, Raddix, pero ser madre ha solidificado aún más sus planes de mantenerse fuera de la industria.

“¿Volveré a hacer una película? No estoy esperando”, admitió Cameron en el podcast Quarantined With Bruce.

“¿Pero lo haré? No lo sé. No tengo ni idea. Quizás, nunca digas nunca. Pero no podía imaginarme ser madre ahora donde estoy como madre, con mi hija en su primer año, tener que estar en un set de película que me lleva 14 horas, 16 horas de mi día lejos de mi hija", confesó.

En diciembre de 2019, Cameron y su esposo, Benji Madden, dieron la bienvenida en secreto a su pequeña.

Cameron y su esposo Benji se han vuelto unos felices padres. Sin embargo, su dedicación a la paternidad ha hecho que se alejen un poco del espectáculo/Foto: Us Weekly

Cameron Diaz no sabe si algún día volverá a actuar

Desde entonces, la han mantenido completamente fuera del ojo público, al igual que la mayor parte de su relación. En una entrevista de 2020, Cameron reiteró sus sentimientos sobre el potencial regreso a la pantalla grande en una entrevista con Naomi Campbell.

“Nunca digo nunca a nada, en primer lugar, pero me siento realmente resuelta”, le dijo a la supermodelo.

“No hay ninguna parte de mí que sea como... Tengo que volver a estar frente a la cámara [o] tengo que actuar! No me siento así. Eso no quiere decir que no lo haré algún día, pero estoy realmente resuelta en lo que estoy ahora", explicó.

El último papel de Cameron Diaz fue como la Sra. Hannigan en la adaptación de Annie, que salió en 2014.

Sin embargo, el hecho de que Cameron no esté actuando no significa que no esté ocupada. La orgullosa madre creó su marca de vino vegano, Avaline, y la lanzó en 2020.

Además, está muy dedicada a su hija. "Me siento tan bendecida de poder estar aquí ahora con mi hija, y, ya sabes, llegar a ser la madre que llegaré a ser", dijo efusivamente en Quarantined with Bruce.

“Es una gran bendición. Es un privilegio total y estoy realmente muy agradecida. Realmente ha sido la parte más satisfactoria de mi vida hasta ahora", declaró la famosa. ¿Te gustaría ver a Cameron Diaz de regreso en la pantalla? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

