¡Cameron Díaz SALVÓ el noviazgo de Robbie Williams con Ayda Field Williams!

Robbie Williams reveló que Cameron Diaz salvó su romance con Ayda Field Williams, quien ahora es su esposa.

La cofesión de Robbie Williams se realizó durante su charla en el podcast, (Staying) At Home With The Williams, mencionaron lo importante que fue para hablar con Cameron Díaz durante su breve separación con Ayda Field Williams.

Robbie Williams y Ayda Field Williams contrajeron matrimonio el 7 de agosto 2020

Según Robbie Williams justo antes de que él y Ayda Field Williams se casaran, fue al Chateau Marmont en Los Ángeles cuando él y su prometida estaban separados. Robbie dice que estaba pasando el rato en el área y en medio de sus conversaciones con varias personas, habló con Drew Barrymore y Cameron Diaz.

El consejo de Cameron Díaz salva la relación

Robbie Williams dice que cuando estaba hablando con Cameron Díaz sobre Ayda Field Williams, estaba hablando de lo increíble que era, usando palabras como "hermosa", "divertida" e "inteligente".

Cameron Díaz le dijo que parecía que todavía no habían terminado, así que Robbie Williams dice que se dio cuenta en ese momento que debía estar con Ayda Field Williams, así que se casaron.

Ayda Field Williams bromeó en el podcast diciendo que se besaría con Cameron Díaz la próxima vez que se la encontrara como una forma de expresar su gratitud. Luego le preguntó a su esposo qué habría pasado si él y la actriz nunca hubieran tenido esa conversación.

Ayda Field Williams y Robbie Williams se casaron en agosto de 2010.

Robbie Williams ¿Quiere retirarse de la música?

La última vez que escuchamos a Robbie Williams, estaba hablando de las luchas que conlleva estar en la industria de la música. El entonces de 40 años explicó cómo el negocio de la música casi lo mata debido a lo estresante que es.

En estos días, lo vemos de una manera completamente diferente. Robbie Williams, dice que cuando uno se vuelve famoso, hay un efecto de lupa en el que los defectos de una persona se desproporcionan.

Casualmente, Robbie Williams, habló de su esposa de la misma manera, afirmando que ella fue quien lo ayudó a superarlo.

Robbie Williams no es la única celebridad que habla sobre los peligros de la fama. A principios de este año, el rapero Logic habló sobre cómo uno de sus puntos más bajos fue cuando fue el más famoso.

