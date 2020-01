Cameron Díaz: Con 47 años se convierte en mamá por primera vez ¡Felicidades!

Cameron Díaz: Con 47 años se convierte en mamá por primera ¡Felicidades!

La estrella de Hollywood, Cameron Díaz sorprendió a todos al anunciar que dio a luz a su primera hija, Raddix Madden. La noticia fue hecha por la misma actriz y su esposo, el cantante Benji Madden a través de redes sociales.

Cameron Díaz recibe a su primera hija

Lo más sorpresivo de la noticia es que Cameron Díaz se convierte en madre primeriza a sus 47 años de edad; su esposo, Benji Madden tiene 40 años y es miembro fundador de la banda, Good Charlotte.

“Estamos muy felices, bendecidos y agradecidos de comenzar esta nueva década al anunciar el nacimiento de nuestra hija, Raddix Madden”, escribió Cameron Díaz en su cuenta oficial de Instagram.

Felicitaciones de los más de 5 millones de seguidores de Cameron Díaz y los 430 mil de Benji Madden, no se hicieron esperar. Los fans de ambas celebridades se mostraron muy emocionados por ellos.

UNA FAMILIA MUY RESERVADA

Cameron Díaz, estrella de cintas como “La Boda de mi Mejor Amigo” y Benji Madden, integrante de Good Charlotte junto a su hermano gemelo, Joel Madden, han llamado la atención por ser una pareja en extremo privada.

Ambos son estrellas de Hollywood y la música, pero han preferido mantenerse lo más alejados posibles del ojo público en lo que respecta a su vida personal.

“Es divertido que la gente no sepa lo que estoy haciendo, porque mi tiempo es todo para mí. No estoy promocionando ninguna película y, como no estoy promocionando nada, no tengo que darle nada a nadie. No voy a hacerlo más, voy a vivir mi vida”, dijo en entrevista Cameron Díaz.

SIN DETALLES DE LA BEBÉ

Ese deseo de privacidad se ha trasladado a su faceta como padres; en el anuncio del nacimiento de Raddix Madden, la pareja informó que evitarán divulgar la imagen de su hija o detalles sobre ella.

“Aunque estamos muy felices de compartir estas noticias, también sentimos un fuerte instinto de protección para la privacidad de nuestra pequeña. Así que no vamos a publicar fotografías o compartir más detalles”, escribieron.

