Cambios en DC y Warner por fracaso de Liga de la Justicia

Jon Berg deja DC Films y Ben Affleck sólo sería Batman en una película más.

Parece que ya se dieron las primeras reacciones en Warner por el fracaso de Liga de la Justicia en taquilla. Según reportes de Variety, Time Warner, compañía de la que se desprenden Warner Bros. y DC Comics;, división que se encarga de las películas de Superman y compañía; aún no hay un reemplazo, pero ya se están barajando las opciones. Junto a esto, se moverá las oficinas de DC Films, al edificio central de Warner; hasta antes de Justice League, se encontraban aparte de todo el entramado del estudio como tal. Asimismo,, aunque mantendrá su papel de productor de Aquaman y Mujer Maravilla 2. No obstante, parece que sería sus últimos proyectos dentro de la franquicia, pues parece que cada película que se estrena con él involucrado recauda menos dinero que la anterior. Por último,; esta sería Flashpoint, después de eso dejaría el manto del murciélago; por lo que no lo veríamos en la nueva trilogía planeada por Matt Reeves.