Calvin Harris y Sam Smith se colocan en la cima con el tema 'Promises'

Increíble, uno de las Dj´s más cotizados en el mundo ha conseguido colocarse en la cima de varias plataformas digitales de la música con su tema 'Promises'. Pues se trata de Calvin Harris, de la mano de Sam Smith.

Calvin Harris, Sam Smith - Promises

Calvin Harris y Sam Smith

Cabe destacar que el tema fue lanzando el año pasado, pero hasta la fecha se ha colocado en el agrado del público, recordemos que Harris ya había ocupado la primera plaza tres semanas (no consecutivas) con One kiss, junto a Dua Lipa, de modo que Promises se convirtió en su segundo éxito la lista.

¿Quién es Calvin Harris?

Es un DJ, productor, cantante y compositor escocés especializado en música electrónica. Actualmente ocupa el puesto #40 en la encuesta anual de la revista DJmag.

Su álbum debut, seleccionado por la Industria Fonográfica Británica, I Created Disco, fue lanzado en 2007 y contenía sencillos tales como Acceptable in the 80's y The Girls que ingresaron en el Top 10 del Reino Unido.