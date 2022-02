Calle y Poché hablan de su separación y de lo que las orilló a darse un tiempo

Luego de algunos días de especulación sobre la separación de Calle y Poché, dos famosas influencer colombianas, ellas mismas salieron a aclarar la situación y a tranquilizar a sus fans, quienes han estado en shock por su presunta ruptura, misma que fue temporal pero nadie lo sabía hasta que ellas mismas dieron detalles de lo que sucedió.

Con 18 minutos bastó para que sus seguidores entendieran porque ya no pasan tanto tiempo juntas y es que la separación fue temporal y les sirvió para reestructurarse en pareja e individual.

“Teníamos que hacer ciertos cambios en nuestra relación”.

Ambas explicaron que luego de grabar el video “72 horas separadas”, se dieron cuenta que necesitaban hacer cambios, y es que sin planearlo, su separación duró 4 meses, ya que Poché voló a Miami para visitar a su papá y Calle estuvo con su mamá.

Calle y Poché hicieron cambios necesarios

La pareja restructuró su relación para bien

Las jóvenes reconocieron que antes no se separaban ni para ir al baño, algo que después de esta separación, reconocieron que no estaba bien y que no era bueno depender tanto una de la otra.

“Cuando volvimos a estar juntas nos dimos cuenta de los cambios y sentimos que no hacerlo inmediatamente iba a ser responsable con nuestra relación”.

Ambas entendieron que era necesario tomarse un tiempo ya que se aman y quieren evitar que su relación cayera en la monotonía, y querían “una relación mucho más sana”.

Aclararon que no terminaron, sino que se tomaron un tiempo, pero ahora regresaron a vivir juntas, con el propósito de cultivar una relación más sana y con más libertad de estar una sin la otra, pero no por falta de amor.

“Nos estamos dando este espacio para cultivar una relación desde un espacio en el que cada una necesitaba explorarse cada una individualmente”.

Las influencers LGBT que destacan en Colombia, dejaron tranquilos a sus fans cuando recalcaron que no terminaron, únicamente están reconstruyendo su relación.

¿Qué edad tienen Calle y Poché?

Se llevan un año de diferencia

Calle nació en 1996 y Poché en 1995, y aunque se conocen desde la infancia, se hicieron conocidas en YouTube con un grupo de amigos, y se fueron haciendo más cercanas hasta que finalmente se declararon su amor mutuo.

En un storytime, Callé y Poche contaron que pasaron de mejores amigas a novias, y es que luego de un beso, todo cambió entre ellas.

