Caitlyn Jenner sorprendida por no ser invitada a la boda de Kourtney Kardashian.

Caitlyn Jenner está "sorprendida" por no haber sido invitada a la boda italiana de Kourtney Kardashian y Travis Barker el fin de semana pasado, según escuchamos. “Está sorprendida”, le dice una fuente del equipo de Caitlyn al medio Page Six sobre el desaire de su hijastra.

Caitlyn no fue invitada a las festividades en Portofino el fin de semana pasado, y una fuente le dijo a TMZ que no hay resentimientos por parte de Kourtney y que Jenner "simplemente no pasó el corte". Caitlyn, quien estuvo casada con Kris Jenner durante 22 años, ayudó a criar a Kourtney y sus hermanas.

No es la primera vez que la familia rechaza al ex atleta olímpico de 72 años. Tampoco le ofrecieron un contrato para participar en su nuevo programa de Hulu "The Kardashians".

¿Qué dijo Caitlyn Jenner de las Kardashians?

Caitlyn Jenner sorprendida por no ser invitada a la boda de Kourtney Kardashian.

Caitlyn tuiteó en ese momento: “Por supuesto que no hay mala sangre. Amo a mi familia y estoy emocionado de que el espectáculo continúe. Pero me sorprendió saber a través de la prensa que fui explícitamente excluido del nuevo programa”.

Agregó que después de 20 temporadas de “Keeping Up With the Kardashians”, “es desafortunado no tener la oportunidad de continuar con el programa. Dicho esto, no puedo enfatizar lo suficiente lo feliz que estoy por mi familia de que continúe”.

Durante una gira de prensa de su libro "Secrets of My Life" en 2017, Jenner reveló que ya no era cercana a las Kardashian. “Ya no hablo con ellos”, dijo. “Kim y yo no hemos hablado en un año. No me quieren en sus vidas, me golpearon bastante. Es devastador cuando tus hijos hacen eso. Realmente dolió. No sé lo que depara el futuro. Veremos."

¿Cómo es la relación de Kris Jenner y Caitlyn Jenner?

Caitlyn Jenner sorprendida por no ser invitada a la boda de Kourtney Kardashian.

En noviembre de 2021, Jenner dijo que su relación con Kris “no es tan buena como debería ser” y “desearía que fuera más estrecha”. Pero en abril de este año, parece que la familia estaba más unida. “Estamos bien”, dijo Kris durante un especial de ABC News. "Somos amigos. Veo a [Caitlyn] cuando está en una reunión familiar. Se ha asentado mucho”.

La famosa Caitlyn Jenner, quien hizo la transición en 2015 y tiene un nuevo equipo de carreras, también dijo que las cosas estaban en un mejor lugar en un episodio reciente del podcast "Full Send".

“Mi relación con la familia está, ya sabes, bien”, dijo. “Quiero decir, hacemos cosas juntos, mis hijos, esto y aquello… Obviamente, Kendall y Kylie, mi carne y sangre, estoy muy cerca de ellos. Del lado de las Kardashian, las veo aquí y allá, pero no estoy muy cerca. Kim es probablemente la más cercana”. Caitlyn y Kris se separaron en 2014.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.