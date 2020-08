Caitlyn Jenner se BURLA del dolor de Kim Kardashian en parodia de la familia

Caitlyn Jenner se burló hilarantemente de Kim Kardashian en una parodia de Keeping Up With The Kardashians.

A la estrella de televisión de 70 años, se le unió su amiga, Sophia Hutchins mientras imitaban las palabras de algunas escenas famosas de Keeping Up With The Kardashians, siendo el gran éxito uno de los momentos más icónicos de Kim Kardashian.

Caitlyn Jenner y sus burlas a las Kardashian

En un momento del clip de Caitlyn Jenner, la ex estrella del deporte se puso un traje de baño blanco mientras recreaba el famoso clip de Keeping Up With The Kardashians donde Kim Kardashian llora después de perder un pendiente de diamantes.

Mirando alrededor de la pequeña piscina, se puede escuchar la voz en off de Kim Kardashian mientras Caitlyn Jenner dice: "¡Mi pendiente de diamantes se desprendió en el océano y desapareció!".

Caitlyn Jenner se burla de las Kardashian en nueva serie de TikToks

Luego, la cámara se enfoca en Sophia Hutchins, quien recreó la respuesta de Kourtney en la escena original.

"Kim, hay gente que está muriendo", respondió Kourtney Kardashian.

Caitlyn Jenner recrea famosas escenas de Keeping Up with the Kardashians

Puedes ver el clip original de Kim Kardashian en Keeping Up with the Kardashians, a continuación.

Caitlyn Jenner y Sophia Hutchins luego se burlan de otras escenas icónicas de Keeping Up With The Kardashians. En un momento, la pareja se mira en el espejo mientras copia una conversación que tuvo lugar entre Khloe y Kourtney Kardashian.

"'¿Me veo gorda?" Sophia habla sobre la voz de Khloe.

"Al igual que 20 libras de sobrepeso", responde Kourtney, interpretada por Caitlyn.

La hilarante parodia también se cargó en TikTok, junto con la leyenda: "¿quién lo hizo mejor? @ Kyliejenner @ stassiebaby", y puedes ver todos los vídeos AQUÍ.

Kylie Jenner también se burla de Kim Kardashian

El clip de Caitlyn Jenner y Sophia Hutchins se produjo meses después de que su hija, Kylie Jenner y su amiga, Stassie Karanikolaou lanzaran su propia versión de la icónica escena.

Los seguidores se quedaron sorprendidos por el ingenioso video, con un fan bromeando al decir que Kylie Jenner hizo una mejor impresión de Kim Kardashian que la propia Kim.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo si Caitlyn y Sophia, o Kylie y Stassie, realmente lo hicieron mejor. Dinos que piensas en los comentarios,