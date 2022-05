Caitlyn Jenner sale con Kendall tras el desaire de la boda de Kourtney y Travis.

La sangre es más espesa que el agua. Caitlyn Jenner fue vista pasando un buen rato con su hija biológica, Kendall Jenner, después de que su ex hijastra, Kourtney Kardashian, no la invitara a su lujosa boda en Italia con Travis Barker.

La estrella de "I Am Cait", de 72 años, y la supermodelo, de 26, fueron fotografiadas después de comer algo el sábado en el restaurante Lucky's en Malibú, California.

Ambos fueron vistos vestidos casualmente con jeans para la cena. Una fuente dijo al medio TMZ recientemente que Caitlyn Jenner estaba "sorprendida" de que Kardashian, de 43 años, no hubiera invitado a la ex atleta olímpica a sus nupcias en el extranjero con Travis Barker el 22 de mayo.

Sin embargo, otra fuente aclaró a TMZ que el fundador de Poosh no tenía resentimientos, pero Caitlyn simplemente "no hizo el corte".

¿Cuánto duró el matrimonio de Caitlyn Jenner y Kris Jenner?

Caitlyn Jenner sale con Kendall tras el desaire de la boda de Kourtney y Travis.

La madre de Caitlyn y Kardashian, Kris Jenner, estuvo casada entre 1991 y 2015, y la decatleta ganadora de la medalla de oro ayudó a criar a la estrella de las "Kardashian" desde los 12 años.

La Verdad Noticias recuerda que, en 2017, dos años después de la transición de Caitlyn , la oradora motivacional afirmó en sus memorias, "Los secretos de mi vida", que Kris sabía sobre sus "problemas de género".

Sin embargo, la matriarca Kardashian criticó esa acusación y dijo en "Keeping Up With the Kardashians" en ese momento: "Lo leí y básicamente lo único bueno que tenía que decir era que era genial socialmente en una fiesta una vez... Todo lo que dice está inventado”. Kris agregó: "¿Por qué todo tiene que ser que Kris es una perra y un idiota?".

Caitlyn Jenner y sus disputas con las Kardashian

Caitlyn Jenner sale con Kendall tras el desaire de la boda de Kourtney y Travis.

En 2019, Caitlyn compartió que estaba en desacuerdo con otro miembro de la familia Kardashian, Khloé, y que no habían hablado en "cinco años". En noviembre de 2021, la ex candidata a gobernador dijo que su relación con Kris “no es tan buena como debería ser” y “desearía que fuera más estrecha”.

Sin embargo, la famosa madre restó importancia a la tensión durante un especial de ABC News en abril y dijo: “Estamos bien. Somos amigos. Veo a [Caitlyn] cuando está en una reunión familiar. Se ha asentado mucho”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.