Caitlyn Jenner revela en redes que competirá por gubernatura de California

Caitlyn Jenner recurrió a las redes sociales para compartir una sorpresa a los internautas, mediante su perfil de Twitter, la estrella de televisión y ex campeona olímpica, anunció su candidatura para gobernar California, en los Estados Unidos.

La ex atleta, quien es miembro del clan Kardashian-Jenner, dio a conocer que presentó los documentos para postularse a la gobernación y expresó lo siguiente: "¡Estoy dentro! Vale la pena luchar por California".

De igual forma la estrella de televisión compartió un comunicado, expresó los motivos por su decisión, pues buscará convertirse en la primera transgénero estadounidense en acceder a ese cargo político.

Caitlyn Jenner se postulará a gubernatura de California

En aquel comunicado que compartió en su cuenta de Twitter expresó: "California ha sido mi hogar durante 50 años. Vine aquí porque sabía que cualquiera, independientemente de origen o posición en la vida, podía convertir sus sueños en realidad".

“Soy una ganadora probada y única outsider que puede poner fin al desastroso período de Gavin Newsom como gobernador”.

De igual forma dio a conocer su sitio web, donde pretende recaudar fondos para su candidatura. Y es que, al igual que Arnold Schwarzenegger, la estrella de televisión milita en el Partido Republicano, por lo que pretende ganar como el actor, quien llegó a ser el gobernador del estado.

La ex deportista, fue una de las recordadas protagonistas del exitoso reality show “Keeping up with the Kardashian'', y en algunas entrevistas mencionó que se identificaba como liberal en los asuntos sociales, lo que la convirtió en una de las activistas transgénero más influyentes.

La estrella de televisión Caitlyn Jenner alcanzó popularidad en los Juegos Olímpicos del año 1976, luego de algunos años, su vida cambió luego de casarse con Kris Kardashian, pero luego de unos años de matrimonio se divorcio para anunciar su transición a mujer en el 2015.

