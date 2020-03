Caitlyn Jenner quiere unirse a The Real Housewives of Beverly Hills ¿Lo logrará?

Caitlyn Jenner confesó que se ha vuelto fan de “The Real Housewives of Beverly Hills” y desearía formar parte del elenco del reality show, por lo que no rechazaría una invitación a unirse.

Del Instagram de Caitlyn Jenner

En entrevista para Entertainment Tonight, Caitlyn Jenner y su amiga, Sophia Hutchins - quien participará en The Real Housewives of Beverly Hills - dio todos los detalles sobre cómo descubrió el programa y que le gusta de este.

“Vi un episodio contigo hace dos noches, y honestamente me metí en eso. Sabes, he hecho reality show casi toda mi vida, y estaba viendo eso y dije: ‘Pude verme metiéndome allí con algo de drama”.

Este no sería el primer reality show de Caitlyn Jenner, cuya principal experiencia en el género fueron sus muchos años en “Keeping Up With The Kardashian”, junto a sus hijas Kendall y Kylie Jenner y su entonces esposa, Kris Jenner antes de su cambio de sexo con la que dejó atrás a Bruce Jenner.

The Real Housewives of Beverly Hills ahora

The Real Housewives of Beverly Hills se prepara para el estreno de su décima temporada, pero apenas ha iniciado parte de su producción por lo que Caitlyn Jenner de 70 años de edad estaría a tiempo para unirse al elenco oficial.

El reality show creado por NBC, sigue la vida de Lisa Vanderpump, Taylor Armstrong, Camille Grammer, Adrienne Maloof, Kyle Richards y Kim Richards pero ha tenido a otras “amas de casa” como invitadas o estelares por algunas temporadas.

The Real Housewives of Beverly Hills es el sexto spin off de “The Real Housewives”, que incluye las versiones de Orange County, New York, Atlanta, New Jersey y DC.

Hasta el momento, la producción de The Real Housewives of Beverly Hills no ha respondido a los deseos de Caitlyn Jenner por unirse al reality show.