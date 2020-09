Caitlyn Jenner quiere que Kourtney Kardashian y Scott Disick retomen su ROMANCE

Caitlyn Jenner espera que su ex hijastra Kourtney Kardashian reavive su romance con su ex- esposo, Scott Disick ahora que ambos están solteros de nuevo.

Scott Disick y Kourtney Kardashian, que comparten hijos Mason de 10 años, Penelope de ocho, y Reign de cinco, se separaron en 2015 y ambos siguieron adelante sin dejar de ser amigos cercanos y co-padres dedicados.

Scott Disick y Kourtney Kardashian recibieron a su primer hijo en 2009

Los fanáticos han estado desesperados por verlos volver a estar juntos desde que se separaron de sus respectivas parejas, y parece que Caitlyn Jenner está igualmente interesada en ver el romance revivir.

Caitlyn Jenner apoya romance de Kourtney con ex

La socialité de 70 años dijo: "Espero que [Scott] pueda hacer las cosas bien. Tienen a todos estos niños juntos. Creo que siempre es mejor para los niños tener una madre y un padre que estén ahí todo el tiempo. No sé si eso funcionará alguna vez".

Si bien a Caitlyn Jenner le gustaría volver a verlos juntos, reconoce que es completamente su elección y que algunos de sus otros hijos, incluidos Kylie Jenner y Brandon, también se separaron de sus parejas después de dar la bienvenida a los niños juntos.

Caitlyn Jenner y Kris tuvieron dos hijas juntos: Kylie y Kendall

Además la misma Caitlyn ha dado la bienvenida a niños con tres mujeres diferentes y se ha separado de todas, incluida la madre de Kylie y Kendall Jenner, Kris Jenner.

"Muchos de [mis hijos] nunca han casado, pero tenían familias y todos los niños parecen estar muy bien. Son simplemente niños geniales [...] Kourtney y Scott son buenos padres. Aunque no hayan logrado una relación duradera. Esa es decisión de Kourtney".

Sin embargo, las esperanzas de los fanáticos podrían llegar a un abrupto final, pues la supuesta ex- novia de Scott Disick, Sofia Richie, recientemente insinuó que habían regresado después de separarse en mayo al publicar una historia de Instagram donde modelaba un par de zapatillas Vans mientras estaba sentada en los escalones dentro de un lujoso jardín.

En ese momento, el perro salchicha mascota de Scott Disick, Hershula, corre para unirse a ella. La pequeña Hersh es claramente una gran fan de Sofia y corrió directamente la modelo para acurrucarse.

Scott Disick lo ha pasado mal este año

Además de la ruptura, Scott Disick también regresó a rehabilitación para lidiar con sus traumas pasados solo para irse furiosamente cuando una foto de él dentro de las instalaciones se filtró en línea.

Un avance de los nuevos episodios de Keeping Up With The Kardashians insinuaba que Scott Disick sabía exactamente quién estaba detrás de la filtración.

En el clip, Scott Disick furioso dice: "No podría haber habido una traición más grande, ella me filtró estando allí a la prensa". Durante una videollamada con Kris Jenner, Kim, Khloe y Rob Kardashian, agregó: "No confío en nadie aquí".

