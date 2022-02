Caitlyn Jenner por fin conoció al hijo recién nacido de Kylie Jenner.

Caitlyn Jenner es abuela por decimonovena vez. La ex estrella de “I Am Cait”, de 72 años, reveló el miércoles que ya conoció al hijo recién nacido de su hija Kylie Jenner. "Lo he conocido", dijo Caitlyn durante una entrevista de "Good Morning Britain" . “¡La familia está creciendo! Kylie tuvo a su hijito”.

La atleta olímpica, que apareció en los titulares en agosto de 2021 cuando dejó escapar que tenía otro nieto en camino, señaló que Kylie, de 24 años, anunció la noticia durante el fin de semana, por lo que finalmente se le permitió hablar al respecto.

“Tengo que estar muy callada. Tengo que ser muy sensible y tener mucho cuidado cuando hablo de la familia”, bromeó la socialité Caitlyn Jenner. “Pero son geniales. Kylie está muy bien, todos están bien”.

Kylie Jenner es madre por segunda ocasión

Caitlyn Jenner por fin conoció al hijo recién nacido de Kylie Jenner.

La fundadora de Kylie Cosmetics dio la bienvenida a su hijo, a quien comparte con el rapero Travis Scott, el 2 de febrero, un día después del cumpleaños número 4 de la hija de la pareja, Stormi. Kylie Jenner anunció el nacimiento a través de Instagram al compartir una foto de primer plano en blanco y negro de Stormi sosteniendo la mano de su hermanito.

"2/2/22", la multimillonario subtituló la instantánea, lo que llevó a los fanáticos a especular que su nombre es Ángel, ya que una secuencia repetitiva de tres o cuatro números se considera "números de ángeles".

Además de tener las manos ocupadas con 19 nietos (el vigésimo el próximo mes), Caitlyn compartió en "GMB" que está regresando al mundo de los deportes de motor, lanzando Jenner Racing con una alineación de pilotos exclusivamente femenina.

Caitlyn Jenner regresa al mundo de los deportes

Caitlyn Jenner por fin conoció al hijo recién nacido de Kylie Jenner.

El equipo de Jenner competirá en la Serie W, que consiste en carreras de apoyo de Fórmula 1 en ocho fines de semana de Gran Premio. “Eventualmente me gustaría ver a la próxima mujer en la Fórmula 1. Creo que eso es muy importante”, dijo Caitlyn, señalando que la primera carrera del equipo está programada para el fin de semana del Gran Premio de Miami en mayo.

“En los últimos años, he hecho muchas cosas para empoderar a las mujeres en lo que respecta al deporte, y me encantó lo que estaba haciendo la Serie W”, dijo la ex atleta Caitlyn Jenner.

La Verdad Noticias informa que, Caitlyn ganó una carrera de celebridades en el Gran Premio de Long Beach en 1979 e hizo su debut como piloto profesional menos de un año después en la carrera de las 24 Horas de Daytona.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.