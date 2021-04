Caitlyn Jenner podría postularse para gobernadora de California, según un nuevo informe. Se rumora que la ex atleta olímpica de Estados Unidos y estrella de "Keeping Up With The Kardashians", Caitlyn, está considerando postularse para gobernadora de California en las elecciones revocatorias.

Un informe de Axios afirma que Jenner ha estado consultando en privado con asesores políticos sobre ser candidata, lo que convierte a su actual gobernador Gavin Newsom en el mayor oponente hasta el momento, si los rumores son ciertos.

Tres fuentes de la prensa estadounidense, afirman que Jenner, una republicana transgénero, ha recibido ayuda de Caroline Wren, la recaudadora de fondos de la campaña 2020 del ex presidente Trump.

¿Quién es Newsom, rival de Caitlyn Jenner?

Newsom, es un gobernador en conflicto que se enfrenta a una elección conflictiva en la elección de destitución de su estado. Una elección de destitución, o una petición de destitución, es cuando los votantes pueden destituir a un funcionario electo de su cargo antes de que termine el mandato de esa persona mediante votación directa.

Newsom ganó las elecciones para gobernador de 2018 con el 61 por ciento de los votos, informó Insider. Curiosamente, se rumorea que la campaña de Jenner es paralela a la victoria del exgobernador republicano Arnold Schwarzenegger. En 2003, Terminator acabó con el gobernador demócrata Gary Davis en las elecciones revocatorias.

Los californianos republicanos han estado haciendo campaña por la desaparición de la gobernación de Newsom.

Aunque la elección revocatoria no ha sido autorizada oficialmente, necesita alrededor de 1.5 millones de firmas firmadas por los votantes registrados y tiene hasta el 29 de abril para ser contados, los organizadores dicen que superan las expectativas, informó ABC News.

Un ex oficial de la ley obtuvo más de 2 millones de firmas en menos de dos años para destituir a Newsom de su cargo, informó San Francisco Gate.

"Estoy participando en algo que es monumental e histórico, y es algo en lo que, ya sabes, se fundó este país", dijo Orrin Heatlie, el principal organizador de la campaña del Recall of California Gov. Newsom y alguacil retirado del condado. "Vamos a traer al gobierno de regreso para representar a la gente".

