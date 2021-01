Caitlyn Jenner podría ingresar a los nuevos episodios de Sex and the City/Foto: Vanity Fair y Radio Duna

Los fanáticos de Sex and the City podrán ver a Caitlyn Jenner, de 71 años, en sus pantallas pronto. El ícono transgénero está en la parte superior de la lista para un cameo en el futuro reinicio del popular programa, según The Mirror.

El medio afirma que la consideración está ahí porque las personas a cargo están tratando de hacer que el programa sea más diverso después de que la serie original y las películas fueron criticadas por no ser inclusivas.

“Caitlyn ha sido un elemento fijo de los medios de una forma u otra durante 50 años. Ella es realmente perfecta para una aparición”, dijo una fuente al medio. "Quieren caras nuevas para el programa, pero quieren que los espectadores también conozcan y se preocupen".

La noticia sobre Caitlyn llega una semana después de que se anunciara el reboot de Sex and the City.

La nueva y emocionante entrega, que se lleva a cabo a lo largo de 20 años desde el debut de la serie original, contará con diez episodios en HBO Max y contará con tres de las cuatro actrices, incluidas Sarah Jessica Parker , Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Lo nuevo de Sex and the City no tendrá a todas sus protagonistas

Sarah confirmó que Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en la serie, no regresará para el resurgimiento, pero también reveló que no hay resentimientos entre ellos.

"No. No me desagrada ella. Yo nunca dije eso. Nunca lo haría. Samantha no es parte de esta historia. Pero ella siempre será parte de nosotros. No importa dónde estemos o qué hagamos”, escribió en respuesta a un fan que mencionó a Kim en Instagram.

La serie original de Sex and the City se emitió durante seis temporadas con un total de 94 episodios desde 1998 hasta 2004 y fue seguida por dos largometrajes en 2008 y 2010.

Las cuatro mujeres del programa se reunieron en abril de 2020 para celebrar la atención médica de Nueva York de trabajadores en medio de la pandemia de COVID-19 y aunque los rumores sobre una tercera película comenzaron a arremolinarse, resultaron no ser ciertos.

Kim Cattrall no estará en la nueva versión de Sex and the City, aunque no se sabe si otra actriz podría ocupar su lugar con un nuevo personaje/Foto: Revista Diners

“No habrá progreso en un tercera cinta de Sex And The City con las mujeres porque todavía hay mucha animosidad entre todas ellas”, dijo un informante al medio HollywoodLife en ese momento.

"Kim ha seguido adelante y está muy emocionada por su nuevo programa de FOX y ve su carrera tomando una mirada completamente diferente en el futuro", continuó la fuente.

“Hubo momentos maravillosos y tiempos no tan maravillosos con Sex y los mismos problemas todavía se interponen entre Kim y Sarah, por lo que es mejor dejar el pasado como pasado. Todos saben que siempre estarán vinculados al programa y entre ellos, pero también saben cuándo es el momento de seguir adelante y ahora es ese momento", declaró la fuente.

Casi un año después, es genial saber que las cosas han cambiado y que al menos tres de las mujeres han vuelto a bordo. ¿Crees que Caitlyn Jenner podría ser un personaje importante en lo nuevo de Sex and the City? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

