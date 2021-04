Caitlyn Jenner no tiene el apoyo de la familia Kardashian en su carrera política

Si Caitlyn Jenner sigue adelante con su plan de postularse para gobernadora de California, un informe sugiere que la familia Kardashian-Jenner no será muy visible en la campaña electoral, ya que no están dispuestos a apoyarla en su candidatura por ser republicana.

El medio TMZ informa que Caitlyn, de 71 años, le contó a la familia sus planes antes de anunciarlos públicamente.

Al parecer, las estrellas de "Keeping Up With The Kardashians" no están de acuerdo en que Caitlyn sea republicana/Foto: Instagram

Según las fuentes de TMZ, la mujer trans progenitor de Kendall y Kylie Jenner, dijo que no hay expectativas de su parte de que la familia no sea partidaria activa. El divorcio de la mamá Kris Jenner y las posturas conservadoras pasadas de Jenner se citaron como las razones.

Jenner se postulará como republicano en un intento por derrocar al gobernador Gavin Newsom.

La política en la vida de Caitlyn Jenner y las Kardashians

Kim sí apoyó a su ahora ex esposo Kanye West cuando intentó ser presidente de los Estados Unidos en 2020, pero a Caitlyn no le ha mostrado el mismo respaldo/Foto: Grazia USA

Kim Kardashian trabajó con el presidente Donald Trump en cuestiones de reforma penitenciaria y brindó apoyo nominal a la fallida candidatura presidencial de su ex marido Kanye West.

Pero también respaldó a Hillary Clinton en 2016, mientras que Caitlyn respaldó a Trump (Jenner luego admitió que el apoyo era "incorrecto", pero tiene varios asesores de Trump a bordo para su campaña de gobernador de California).

Caitlyn anunció el viernes que presentó la documentación inicial para postularse contra Newsom en una posible elección de destitución. "¡Estoy dentro!" declaró en Twitter, con el banner "Caitlyn para California".

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, no sólo Caitlyn es la única de los Kardashian-Jenner que está tratando de conseguir un puesto político.

El ex esposo de Kim, Kanye ha dicho que se postulará para la presidencia de los Estados Unidos en el siguiente periodo electoral, es decir en 2024, después de que perdió las elecciones en 2020. La famosa familia tampoco apoyó a West en su candidatura, sólo Kim.

Por su parte Kim Kardashian está por concluir su carrera como abogada, siguiendo los pasos de su fallecido padre Robert Kardashian, para poder ayudar a personas que están en prisión de manera injustificada. ¿Crees que la deportista Caitlyn Jenner ganará la gubernatura sin el respaldo de su familia?