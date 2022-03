Caitlyn Jenner no fue llamada para el nuevo show de las Kardashians

Caitlyn Jenner no fue llamada para el nuevo show de las Kardashian

La ex deportista Caitlyn Jenner, compartió que no recibió una llamada para formar parte del nuevo reality de las Kardashian, dijo que es desafortunado que no le dieran la oportunidad de formar parte.

Dejó claro que sí quería estar de nuevo en la pantalla junto a su familia, en esta ocasión contando más acerca de su dinámica familiar al ser una mujer transgenero, pues fue durante el show que inició su transición.

Agregó que está feliz de haber formado parte de la serie por 20 temporadas pues así estuvo más cerca de sus hijas Kendall y Kylie Jenner, así como de su ex pareja Kris Jenner, esto a través de su cuenta de twitter.

¿Después de esto invitarán a Caitlyn al programa?

Hasta el momento sólo se ha confirmado que el reality show The Kardashians, retomará la vida de la familia desde el compromiso de Kourtney con el baterista Travis Barker, así como la nueva relación de Kim con Pete Davidson.

Aún se desconoce si el divorcio de Kim con Kanye West formará parte de la historia, debido a las interacciones que ha tenido la publicación de Caitlyn puede que sea considerada como personaje invitado para algunos capítulos.

¿Qué son Kris Jenner y Caitlyn Jenner?

La relación de Kris Jenner y Caitlyn Jenner

De acuerdo con la información Kris Jenner y Caitlyn Jenner estuvieron casados de 1992 a 2014, durante su matrimonio tuvieron dos hijas, ambas formaron parte del reality show Keeping Up with the Kardashians.

