Caitlyn Jenner no fue invitada a la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker.

Caitlyn Jenner no fue invitada a la boda de Kourtney Kardashian.

Caitlyn Jenner no hizo el corte para la boda de Kourtney Kardashian y Travis Barker en Italia. Fuentes cercanas a la pareja dijeron a TMZ el miércoles que el ex padrastro de Kardashian nunca recibió una invitación por correo para el fin de semana de la boda muy íntima porque tienen una relación muy limitada.

El medio señaló que Kardashian y Jenner realmente no se ven ni hablan entre sí, por lo que la fundadora de Poosh no sintió la necesidad de invitar a la ex olímpica a su boda de destino el domingo.

Sin embargo, la famosa Caitlyn Jenner, de 72 años, no se sentó en casa aburrida mientras su familia festejaba mucho en Portofino. En cambio, se dirigió a Barcelona para ver a su equipo, Jenner Racing, conducir hacia la victoria.

Rob tampoco fue a la boda de Kourtney Kardashian

La ex estrella de "I Am Cait" no fue la única que podría haber estado experimentando una invitación negada, ya que el hermano de la novia, Rob Kardashian, también se quedó fuera del asunto de alto perfil a pesar de recibir una invitación a la boda de Kourtney y Travis.

"Rob prefiere mantenerse fuera del centro de atención, por lo que se habría sentido incómodo yendo a una fiesta de tan alto perfil a pesar de que era para su hermana", dijo un informante al medio Page Six.

Kourtney y Travis de vacaciones tras la boda en Italia

Una segunda fuente se hizo eco de que Rob, de 35 años, no es grande en eventos públicos o viajes, pero estaba ansioso por celebrar con los recién casados cuando lleguen a casa en California. Actualmente, Kourtney, de 43 años, y Barker, de 46, todavía están de vacaciones en Italia, donde han sido fotografiados empacando y saltando de un súper yate.

Según los informes, la pareja tendrá otra boda una vez que regresen a Los Ángeles, por lo que queda por ver si la famosa Caitlyn Jenner será incluida en ese evento. No parece que los recién casados se estresen demasiado al respecto, ya que están ocupados disfrutando de su escapada privada europea ahora que sus seis hijos combinados se han ido.

