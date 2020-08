Caitlyn Jenner le envió un poderoso mensaje a su “buen amigo” Kanye West/Foto: Daily Mail

Caitlyn Jenner está enviando buenos deseos a Kanye West. Durante una aparición virtual en Good Morning Britain el lunes 3 de agosto, se le preguntó a la atleta olímpica sobre el bienestar del ganador del Grammy después de una serie de comentarios recientes en los titulares.

“Dado que todo esto se ha reducido, simplemente lo he visto como todos los demás", compartió la mujer de 70 años. "Realmente no he tenido la oportunidad ... él vive en Wyoming la mayor parte del tiempo. Y así, solo le deseo lo mejor. Espero lo mejor de él, es un buen tipo", agregó Caitlyn.

Como recordarán los fanáticos, Kanye ha sido muy abierto sobre sus problemas de salud mental a lo largo de los años. En 2019, la estrella de "Stronger" habló sobre su trastorno bipolar durante una conversación en la serie de Netflix de David Letterman, My Next Guest Needs No Introduction.

Kanye West fue un gran apoyo para Caitlyn

En la entrevista de Caitlyn el lunes, habló sobre cómo Kanye la ha tratado "a través de todo".

"Ha sido el ser humano más amable y amoroso y tan bueno conmigo a lo largo de los años", continuó la estrella de reality. "Y especialmente pasando por todo lo que he pasado en los últimos cinco años, ha sido un buen amigo".

Caitlyn agregó: "Eso para mí es, con mucho, lo más importante".

La medallista de oro, que finalizó su divorcio con Kris Jenner en 2014 antes de presentarse públicamente como transgénero en 2015, continuó señalando que Kanye la "apoya mucho" y que tiene un "gran corazón".

"Es una buena persona, tiene un gran corazón. Sabes, él se ocupa de lo que todos manejan en sus vidas, él se ocupa de esas cosas", dijo Caitlyn en GMB. "Pero es una buena persona, es una muy buena persona". Cuando se le preguntó si Kanye sería un "buen presidente", una risueña Caitlyn respondió: "Ni siquiera puedo ir allí".

Kim Kardashian habló previamente sobre la salud mental de su esposo en un mensaje a los fanáticos en julio.

"Como muchos de ustedes saben, Kanye tiene un trastorno bipolar [sic]. Cualquiera que tenga esto o tenga un ser querido en su vida que sepa, sabe lo increíblemente complicado y doloroso que es entender", comenzó la madre de cuatro hijos.

"Nunca he hablado públicamente sobre cómo esto nos ha afectado en casa porque soy muy protectora con nuestros hijos y el derecho de Kanye a la privacidad cuando se trata de su salud. Pero hoy, siento que debería comentarlo debido al estigma y conceptos erróneos sobre la salud mental", explicó Kim.

El matrimonio entre Kanye y Kim Kardashian podría estar por llegar a su fin, aunque la socialité ha hecho de todo para reparar su relación, es posible que el cantante no esté preparado para regresar con ella. En caso de que el divorcio ocurra, sería el tercero en la vida de la famosa/Foto: People

La estrella de Keeping Up With the Kardashians continuó: "Aquellos que entienden la enfermedad mental o incluso el comportamiento compulsivo saben que la familia es impotente a menos que el miembro sea menor de edad. Las personas que desconocen o están muy alejadas de esta experiencia pueden juzgar y no entender que los individuos mismos deben participar en el proceso de obtener ayuda, no importa cuánto lo intenten sus familiares y amigos".

"Nosotros, como sociedad, hablamos de dar gracia al tema de la salud mental en su conjunto, sin embargo, también deberíamos dárselo a las personas que viven con él en los momentos en que más lo necesitan", expresó la mujer de 39 años.

Kim recalcó: "Les pido amablemente que los medios y el público nos den la compasión y la empatía que se necesitan para que podamos superar esto. Gracias por aquellos que han expresado su preocupación por el bienestar de Kanye y por su comprensión".

El 25 de julio, días después de la declaración de Kim sobre su salud mental, Kanye se disculpó con su esposa durante seis años por "hacer público algo que era un asunto privado". Después de su disculpa, Kim fue visto visitando a Kanye en Wyoming. Como una fuente le dijo a E! News a finales de julio, la reunión de la pareja "se puso muy emotiva". ¿Consideras que Caitlyn podría ayudar a Kim a reparar su matrimonio con Kanye?