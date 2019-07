Caitlin Stasey: La actriz bisexual que SIN MIEDO sabe quedarse sin ropa (FOTOS)

La actriz australiana Caitlin Stasey es conocida por interpretar a Rachel Kinski en “Neighbours”, un drama televisivo australiano ganador de varios Premios Logie y a Kenna en “Reign”, la serie de televisión estadounidense de ficción histórica creada por Stephanie SenGupta y Laurie McCarthy, basada en las primeras hazañas de María Estuardo.

Caitlin Stasey en “Neighbours”

Pero eso no es todo pues también tuvo una aparición en la película “Tomorrow, When the War Began” del 2010, una película de acción y aventuras escrita y dirigida por Stuart Beattie, producida por Andrew Mason y Michael Boughen; protagonizada además por Lincoln Lewis, Deniz Akdeniz, Phoebe Tonkin, Chris Pang, Ashleigh Cummings, Andrew Ryan y Colin Friels.

Caitlin Stasey en Reign

¿QUIÉN ES CAITLIN STASEY?

Caitlin Stasey, es una actriz australiana que hizo su debut televisivo a los 13 años en la serie “The Sleepover Club”, también tuvo papeles cinematográficos en las películas del 2013 tituladas “Evidence”, “Trust for Love” y “All the Cheerleaders Die”.

En cuanto a su vida familiar se sabe que tiene una hermana menor llamada Victoria y tras una corta relación amorosa, se casó en el 2016 con Lucas Neff, un actor estadounidense que es reconocido públicamente por su papel de James "Jimmy" Chance en la serie de FOX.

OTROS TALENTOS

Caitlin Stasey posee otros talentos que la hacen estar siempre en el ojo del huracán, pues además de sus series y películas, la australiana es famosa por compartir fotos en las redes sociales que la muestran toda su sensualidad.

Stasey ha dado muestra en diversas ocasiones que no tiene ningún pudor al mostrarse tal y como “Dios la trajo al mundo”, muestra de ello son las series de imágenes en donde se le ve totalmente sin ropa.

PARA VER LAS IMAGENES MAS "HOT" DE CAITLIN STASEY

Cabe mencionar que la joven actriz ha declarado abiertamente su bisexualidad, pero pese a eso no es muy conocida por estos lugares como por el hemisferio norte, donde goza de una fama inigualable que la sigue manteniendo entre las mejores mujeres de Australia y una de las favoritas de los espectáculos.

