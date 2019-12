Caeli víctima de acoso sexual por segunda ocasión

Caeli una de las más famosas Youtubers de América Latina, compartió en un íntimo video en su canal principal la historia de cómo un grupo de 30 personas intentaron drogarla y abusar de ella, en una fiesta a la que había sido invitada por un también conocido Youtuber. Este hecho sucedió hace alrededor de 11 meses, pero al momento de grabar aquel video revelando todo, se mostraba a una Caeli devastada por la tristeza y el trauma, con múltiples lágrimas en los ojos.

Desde aquel escándalo, Caeli se refugió en su familia y amigos cercanos, con los que compartió estos duros momentos, y poco a poco en el mes de diciembre fue reapareciendo en sus redes sociales, en instagram comento: “Quiero decirles que en verdad muchas gracias por el amor que me han dado, por todo el apoyo”.

Caeli en el momento más vulnerable de su carrera

Pero toda la tranquilidad que había vuelto a Caeli, se esfumó el 29 de diciembre, cuando publicó una serie de historias, donde comentaba que había vuelto a ser víctima de acoso pero que se encontraba bien y que no tenían que preocuparse, alegaba tener mucho coraje y estar en shock porque no creía que la persona que la acosó pudiera ser capaz de eso, ya que es una persona pública que todos conocen en el medio e incluso es amigo de su familia.

“Que maldita persona, tan asquerosamente enferma, para hacer algo así después de todo por lo que pase” comentó caeli sobre la persona culpable de este incidente.

Además admitió estar sorprendida por la cantidad de personas que se dedican a realizar este tipo de acoso a las mujeres y desaprueba que no sean castigadas debidamente; Por último comenta, que ya no lloraría más frente a las cámaras por situaciones de este tipo, ya que gracias a todas las experiencias que ha tenido, ahora ve lo mejor de cada situación y se dedica a alejarse de las personas que pueden dañarla y que le han demostrado que no son dignas de confiar.

