Caeli reaparece en redes ¿volverá a YOUTUBE?

Tras unos días de haber desaparecido por completo, Caeli, la famosa estrella de YouTube, regresa a sus historias de instagram, el motivo de que exista la desaparición ya se ha mencionado en otras notas, sin embargo, brevemente te entregamos un resumen de la situación.

La experiencia de Caeli

La youtuber subió un video en la plataforma digital donde expuso una terrible experiencia que vivió hace un año con otro influencer de YouTube, del cual ella no mencionó su nombre, y posteriormente desapareció de las redes sociales, sin embargo, sus seguidores exhibieron que se tratase del joven argentino Yao Cabrera, quien igualmente realizó un video con supuestas pruebas demostrando su ‘inocencia’, ante esto, Caeli reapareció con unas historias de instagram donde solamente mencionó que el video lo subió para que otras chicas no pasen por la misma situación, no hablo respecto a su compañero de youtube y nuevamente desapareció.

¿Regresará a YouTube?

Hace dos días reaparece a través de una fotografía sospechosa que alarmó a sus seguidores, ya que no hubo texto ni audio, solo una extraña fotografía, el día de ayer por la noche compartió por fin tres historias donde aún no se le ve su cara, sin embargo, se puede ver que ya se encuentra mejor y superando el trago amargo de esta desagradable experiencia.

Aún no ha hablado ni ha dicho nada, lo más probable es que estas apariciones sean esporádicas para mantener tranquilos a sus 16 millones de seguidores, mientras ella continúa sanando sus heridas emocionales, en otras ocasiones Caeli ha anunciado su retiro temporal de YouTube para arreglar su vida personal y pasadas unas semanas regresa, por lo que muchos de sus seguidores esperan que esta vez sea como las demás ya que desean volver a verla a través de la plataforma digital.

La youtuber por el momento no se encuentra pasando por el mejor momento de su carrera en YouTube, existen muchas especulaciones en las que sale a relucir que todo esto fue un circo armado por ella misma para generar vistas en su canal y así tener mayores ingresos, sin embargo, sea verdad o mentira, la experiencia que vivió realmente fue traumante y a pesar de todos los rumores, el hecho de haber contado su experiencia seguramente ayudará a muchas chicas para que estén prevenidas y alertas en todo momento para mantenerse seguras.

