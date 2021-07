La Verdad Noticias te informó a finales de junio pasado que la influencer Yoseline Hoffman, mejor conocida en el mundo de YouTube como YosStop, había sido detenida por los presuntos delitos de posesión de pornografía infantil cometidos en agravio de la joven Ainara Suárez Olvera. Ahora es la youtuber Caeli quien da su opinión al respecto.

A través de unos videos compartidos en sus historias de Instagram, la youtuber habló sobre el polémico caso de su colega, esto ante la insistencia de sus fieles fanáticos. Eso sí, nunca mencionó el nombre de Yoseline: “Me están preguntado demasiado mi opinión, en verdad ha sido extremo… La persona involucrada en este suceso, es mi peor enemiga”.

YosStop, la peor enemiga de Caeli

Tras sus primeras declaraciones, la youtuber explicó porqué la consideraba su peor enemiga: “Y no digo mi peor enemiga porque yo le haya hecho algo, y de ahí me haya odiado, o sea nunca hubo una razón para odiarme pero ella me odió y ahora pues pasó algo. Ustedes saben de qué estoy hablando y no es nada fácil hablar de esto porque no me gusta”.

Caeli aseguró que no le gusta recordar la enemistad que tiene con YosStop: “No me gusta recordar porque a veces como que preferimos bloquear cosas del pasado pero suceden cosas, años después… Pasé por muchísimas cosas, por mucho daño, por muchos años, que ya no me quedaré callada”.

Caeli asegura que el bullying y las críticas que existen en redes sociales afecta a las personas.

La youtuber finalizó diciendo que el bullying en redes sociales no debería existir, esto en referencia a la forma en la que YosStop se expresaba de la gente en su canal de YouTube: “Todos somos humanos, todos tenemos sentimientos algunos más fuertes que otros, a otros les llegan más las críticas, los comentarios, el bullying pero hay que ser buenas personas”.

“Para qué esparcir odio y postear cosas malas, si puedes esparcir amor”, fue la frase con la que Caeli finalizó su opinión.

¿Qué pasó entre Caeli y YosStop?

La enemistad entre Caeli y YosStop inició debido a que la hermana de Ryan Hoffman siempre opinaba sobre los escándalos de su colega y no de muy buena manera. Sin una razón en especifico, la youtuber constantemente acusada de acosar y hacer bullying se burlaba de ella asegurando que se sexualizaba, incluso cuando ella aparecía llorando ante la cámara.

Fotografías: Redes Sociales