Caeli incendia las redes por video en ropa interior

Caeli es una de las pioneras de los videoblogs en México, pues está Youtuber inició a hacer videos en Youtube desde hace más de una década, sin embargo, en este tiempo ha sido una de las más polémicas.

Y es que Caeli ha visto en su físico la manera de ganar seguidores, ya que hay videos de esta influencer teniendo actos sexuales de autocomplacencia, y sus fotos íntimas han rondado varias veces entre los internautas.

En un grado menos explicó, está famosa utiliza Instagram como su arma para seducir más y más fanáticos, y es que actualmente cuenta con más de 8 millones de seguidores, de hecho, está a nada de llegar a los 9 millones de seguidores en dicha aplicación, donde día a día se pueden dar un taco de ojo con sus sensuales publicaciones.

Tal es el caso de este fin de semana, donde Caeli subió un video posando muy atrevidamente, lo impactante fue que lo hizo en ropa interior.

A menos de un día de haber publicado dicho video, este ya cuenta con más de un millón de reproducciones, y comentarios de sus fanáticos resaltando lo bella que está.

Y es que Caeli aparece con un brasier nude, una falda negra, unos anteojos, y su cabello suelto, un poco al estilo ejecutiva.

“Eres la luz de mi vida ojalá algún día me siga”, “¿Cómo le haces para ser tan bella? I M P A C T A D A”, “sinceramente me agradas mucho y eres una chica con una actitud muy positiva y alegre que estoy segura a todos nos encanta"

No cabe duda que Caeli es una Youtuber muy sensual, aunque cada vez son más los fanáticos que le piden que regrese a ser la de antes, cuando llegaban los seguidores por su contenido, y no por mostrar sus atributos.

