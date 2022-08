Cae segunda denuncia a Platanito por acoso, cantante lo exhibe

Luego de que Gaby Ramírez acusara a Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, de haberla, presuntamente, acosado cuando fue invitada a su programa de televisión, una colaboradora del comediante lo denunció por haberla hostigado mientras trabajaba para él.

En una entrevista para ‘Chisme no Like’, Gabby Tamez, cantante y compositora que trabajó en ‘Noches con Platanito’, reveló que fue víctima de comentarios inapropiados por parte del conductor, incluso desde el primer día de conocerlo.

“Cuando me presentan con Platanito, el recibimiento fue que ‘mucho gusto, que no se qué, soy Gabby y voy a estar apoyando el día de hoy’ y me dice ‘pues ¿sabes qué? a mí me gustan las caricias, los apapachos’”, confesó.

Asimismo, indicó que sintió “pánico” ante lo dicho por el presentador, principalmente, porque la producción del programa “le dejaba decir y hacer” lo que quisiera, además de que, en ese momento, estaba rodeada de puros hombres.

Platanito recibe segunda denuncia por acoso

“El asunto era que lo dejaban decir y hacer lo que fuera porque había más gente en el camerino y eran puros hombres. Obviamente me sentí intimidada porque no esperaba ese recibimiento”, expresó.

Tras esta situación, la joven marcó su distancia con Platanito, provocando que el presentador le hiciera “la vida imposible” durante cuatro años que estuvo en el programa y dejó en claro que la producción era consciente de lo que sucedía.

“Decía puras incoherencias, pero a él le encantaba estar ahí, ósea, picando. Llegue a un momento donde voy con producción y le digo ‘¿Estás viendo a este tipo?, ósea, ¿Qué onda? ¿Van a hacer algo?’ y ellos de que ‘Gabby, no podemos hacer nada’", mencionó.

De acuerdo con la joven, Platanito solía menospreciar su trabajo y se burlaba de ella, además de que le decía a los camarógrafos que no le dieran foco.

Incluso, afirmó la existencia de otras personas que pasaron por situaciones similares a las de ella y que lo denunciaron con los altos directivos del programa, sin embargo, admitió que la misma producción le tenía “miedo” a Platanito, razón por la que no hicieron nada para apoyar a las denunciantes.

Gabby Tamez tenía miedo de alzar la voz

Gabby Tamez reveló que no había hablado de su experiencia por las críticas y a que le dijeran que solo estaba “buscando fama”, pues aseguró que su trayectoria ha sido a base de esfuerzo.

Finalmente, señaló que Platanito es un talentoso comediante, pero que la persona debajo del maquillaje es alguien “arrogante” y “déspota”.

“Como persona, sin maquillaje, es una asquerosidad de persona, ósea, es una persona arrogante, es una persona déspota, es una persona creída, se creía el Dios, se creía inalcanzable”, manifestó.

