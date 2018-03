Cada vez hay más personajes para los latinos en Hollywood: Martha Higareda

La actriz mexicana Martha Higareda, protagonista de "Altered Carbon", una de las series del momento en la plataforma Netflix, dijo a a la agencia Efe que está feliz de que cada vez haya más personajes de calidad para los latinos en Hollywood.



"Hollywood refleja lo que ocurre en el mundo", apuntó la intérprete de Villahermosa (Tabasco). "Aquí entras en un restaurante y escuchas acentos de diferentes lugares. Laeta Kalogridis (la creadora del formato) dijo que quería explicar a la gente que, en el futuro, y ojalá también en el presente, existe una diversidad que todos abrazan y aceptan", agregó.

"Hay personas que llegaron antes y que nos han ido abriendo el camino como Salma Hayek o Demián Bichir. Llegaron aquí y dijeron: 'Queremos hacer personajes importantes'. Y ahora me da mucho gusto que cada vez hay más personajes para nosotros", declaró.

Higareda fue una de las personas encargadas de anunciar las nominaciones para la quinta edición de los Premios Platino, que se entregarán el próximo 29 de abril en la Riviera Maya (México).



La chilena "Una mujer fantástica", ganadora del Óscar a la mejor película extranjera, lidera las nominaciones con nueve candidaturas, por delante de la argentina "Zama", con ocho, y la cubana "Últimos días en La Habana", con siete.



La española "Verano 1993" sumó cinco nominaciones, en tanto que "La librería", también de España, y "La cordillera", de Argentina, lograron cuatro nominaciones cada una.



"Son unos galardones muy importantes, sobre todo porque cada vez me encuentro más apegada y cercana a las películas hechas en Iberoamérica y cada vez se reconocen más a nivel mundial", sostuvo la artista, de 34 años.



"Por el lado de la industria, me pareció muy interesante algo cuando asistí a la segunda gala, en Marbella: me di cuenta de que muchos conocíamos el trabajo de los demás pero no teníamos dónde coincidir, dónde colaborar y cómo impulsarnos unos a otros", añadió.



"Esa fuerza de apoyarnos", continuó, "es muy importante y se agradece a los premios".





Higareda, que ha trabajado previamente en producciones de Hollywood como "Street Kings" o "McFarland, USA", está saboreando las mieles del éxito con "Altered Carbon", una serie de Netflix de temática futurista donde comparte escenas con Joel Kinnaman y James Purefoy.

"Estaba haciendo una película en México y no podía volar al casting en Los Ángeles, así que grabé mi audición con el teléfono. La hice con todo el corazón. No supe nada de ellos hasta que, pasados dos meses, me llamaron para conocer a Joel y a Laeta. Fue una sesión espectacular de hora y media. Hasta se me olvidó que estaba haciendo una prueba... Y la magia ocurrió", relató la actriz.

"Dos semanas después me dijeron que era mío el personaje", apuntó.



Higareda, de gran fama en México gracias a obras como "No manches Frida" o "3 idiotas", está viendo cómo esa popularidad se torna universal gracias a su aparición en "Altered Carbon".



"Ha sido increíblemente interesante porque se estrenó hace como tres semanas y ya me están reconociendo por la calle en EE.UU. La gente me para y me dice que le encanta la serie, es algo muy bonito", manifestó la artista, cuyo futuro próximo pasa por alternar su tiempo entre EE.UU. y México.



"Mi México nunca lo voy a dejar porque adoro estar allá y produzco películas allá", señaló Higareda, que ejercerá como productora en la segunda parte de "No manches Frida" y también en "[email protected] caen", de estreno el próximo año, una comedia dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por ella misma junto a su hermana, Miriam.