Cada prefectura de Japón clasifica su ANIME favorito en 2020

Desde películas de anime de Studio Ghibli en pantalla grande hasta cortos de anime locales de 5 minutos, hay un título animado para cada prefectura de Japón, bueno, para casi todas las prefecturas y La Verdad Noticias te invita a descubrir la lista.

Sony Life Insurance anunció ayer los resultados de su "Encuesta de conciencia sobre la vida en 47 prefecturas" para 2020, que incluía la pregunta de cuál era el anime favorito de los encuestados en su región. Personas de las 47 prefecturas respondieron, aunque los resultados solo llegaron para 46.

Cuando hablamos del mejor anime de 2020 pensamos en Kimetsu no Yaiba, debido a su gran éxito en taquilla japonesa. Sin embargo, no todos los títulos que fueron elegidos son actuales o al menos no son estrenos del último año.

Póster de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train en Japón

Lista de anime favorito en Japón 2020

Hokkaido - Golden Kamuy Aomori - Flying Witch Akita - Fisherman Sanpei Iwate - Haikyuu!! Yamagata - Only Yesterday Miyagi - Haikyuu!! Fukushima - Masamune Datenicle Tochigi - Marronni☆Yell Gunma - You Don't Know Gunma Yet Ibaraki - GIRLS Und PANZER Saitama - Crayon Shin-Chan Tokyo - Sazae-San Chiba - My Teen Romantic Comedy SNAFU Kanagawa - Slam Dunk Niigata - Dokaben Ishikawa - Hanasaku Iroha Toyama - Wolf Children Nagano - Summer Wars Fukui - Chihayafuru Gifu - Your Name Yamanashi - Laid-Back Camp Aichi - Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora Shizuoka - Chibi Maruko-Chan Hyogo - The Melancholy of Haruhi Suzumiya Kyoto - Sound! Euphonium Shiga - K-ON! Osaka - Jarinko Chie Nara - Beyond the Boundary Mie - Yatogame-chan Kansatsu Nikki Wakayama - Bincho-tan Tottori - Free! - Iwatobi Swim Club Shimane - Eagle Talon Okayama - Tenchi Muyo! Hiroshima - In This Corner of the World Yamaguchi - Mai Mai Miracle Kagawa - Poco's Udon World Ehime - Spirited Away Tokushima - Ohenro Kochi - Ocean Waves Fukuoka - Sazae-San Saga - ZOMBIE LAND SAGA Nagasaki - Barakamon Kumamoto - Natsume Yujin-cho Oita - Detroit Metal City Miyazaki - N/A Kagoshima - Umi Monogatari Okinawa - Haitai Nanafa

La única prefectura que no tenía un anime fue la prefectura de Miyazaki (irónicamente nombrada) en la isla principal de Kyushu, en el sur de Japón. Futabanet señala que es probable que esto se deba a que Miyazaki no tiene muchos animes ambientados en la región (a diferencia de, digamos, Tokio) y que la prefectura solo tiene dos estaciones de televisión.

Debido a lo anterior, los fanáticos del anime tendrían que obtener cable o transmitir la serie en línea. Agregue al hecho de que la mayoría de la población en rápido declive tiene más de 60 años, y tal vez el anime no sea lo suficientemente popular en la prefectura de Miyazaki como para justificar una respuesta.

