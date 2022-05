Cada nuevo personaje en Stranger Things 4 explicado.

"Stranger Things" siempre ha tenido un gran elenco, incluso cuando era un programa de relativamente bajo presupuesto en su primera temporada. La serie sigue a cuatro amigos, Mike, Will, Lucas y Dustin, todos los cuales tienen sus propias familias, además de Eleven y el personal del Laboratorio Hawkins, así como la policía local, dirigida por Jim Hopper.

La temporada 2 nos presentó a Max, Billy, Bob, Murray y el Dr. Owens, mientras que la temporada 3 agregó a Robin, Alexei, Grigori, Bruce y el alcalde Kline. Algunos de estos personajes se unieron a la lista solo para convertirse en forraje para los monstruos del Upside Down, mientras que otros se quedaron y se convirtieron en los favoritos de los fanáticos.

Ahora en su cuarta temporada, "Stranger Things" es uno de los programas insignia de Netflix con un presupuesto de $30 millones por episodio. Todo sobre "Stranger Things 4" es más épico que nunca.

El diseño de producción, el tiempo de ejecución , las secuencias de acción, los efectos especiales y la gran cantidad de nuevos personajes son un reflejo de las elevadas ambiciones de los hermanos Duffer, y del dinero y el tiempo extra que tenían para trabajar. Hay casi tantas caras nuevas en Hawkins (y en otros lugares) como familiares.

Con una lista de actores tan inflada, puede ser complicado distinguir a los deportistas de los monstruos, a los guardias de los contrabandistas y a los detectives locales del personal militar. Por ello, La Verdad Noticias presenta esta guía de lo nuevo en "Stranger Things 4".

Eddie Munson, un alborotador y orgulloso

Nos encontramos con Eddie Munson (Joseph Quinn) en la cafetería de Hawkins High, donde inicialmente parece una especie de idiota. Eddie dirige el Hellfire Club, un grupo de juegos de rol al que nuestros protagonistas se han unido desde que su antiguo Dungeon Master, Will, se mudó al oeste.

Mike y Dustin están realmente preocupados por dar la noticia de que Lucas no se unirá a ellos para la culminación de la campaña "Dungeons & Dragons" de Eddie, y cuando lo confiesan, él no se lo toma bien.

Eddie parece ser un perdedor alborotador y orgulloso que se jacta de no haberse graduado el año anterior, pero esta primera impresión está diseñada para desequilibrarnos.

Jason Tallador, el capitán del equipo de baloncesto

Jason Carver (Mason Dye) es exactamente lo contrario de Eddie Munson. Un chico dorado con mechones rubios perfectamente peinados y una chaqueta de letras, Jason es el capitán del equipo de baloncesto de Hawkins High. Al igual que Eddie, lo conocemos mientras pronuncia un apasionado discurso ante sus compañeros de clase.

Sin embargo, mientras Eddie se enfurece contra la conformidad, Jason reúne al alumnado con su punto de vista conformista. Su discurso de ánimo previo al campeonato está lleno de la retórica vacía que a menudo sigue a las tragedias del mundo real. Incluso insiste en que las personas que murieron al final de la temporada 3 querrían que ganaran el juego de baloncesto.

Argyle

Argyle (Eduardo Franco) es el único amigo que Jonathan ha hecho desde que se mudó a California. Es repartidor de Surfer Boy Pizza y un fumeta suave cuyo producto preferido es Purple Palm Tree Delight.

Argyle es un mejor amigo solidario que escucha activamente las preocupaciones de Jonathan sobre Nancy y le da buenos consejos, pero no parece estar hecho para el tipo de travesuras en las que Will y Jonathan siempre parecen meterse.

Ángela

Probablemente deberíamos odiar más al monstruo malvado de otro mundo de esta temporada, pero Angela (Elodie Grace Orkin) le da una oportunidad a Vecna por su dinero. En sus cartas a Mike, El hace parecer que las cosas van bien desde que se mudó a California.

Pero Will (y nosotros) lo sabemos mejor. No es solo que El sea un alhelí impopular. Ella es el objetivo de un intenso acoso escolar en su escuela secundaria, y Angela es la cabecilla del circo de niños malos.

Chrissy

En la superficie, Chrissy (Grace Van Dien) es una chica de al lado idealizada. Con su cola de caballo hinchable, ojos muy abiertos y una sonrisa blanca, encaja en el papel de animadora principal y la novia del capitán del equipo de baloncesto.

Sin embargo, cuando Max se cruza con Chrissy, primero saliendo de la oficina del consejero escolar luciendo molesto, luego en el baño, sabemos que algo anda mal.

Fred Benson

Fred Benson (Logan Riley Bruner) trabaja con Nancy en el periódico de la preparatoria Hawkins. Se esfuerza por llenar la vacante que dejó el novio de Nancy y ex compañero de reporteros, Jonathan, cuando se mudó a California. Lástima para el nerd Fred, su flirteo se parece más a la antagonización.

Nancy no responde bien a su actitud negativa (prefiere su diseño alternativo en el que el equipo pierde el partido de baloncesto) o su juicio sobre Jonathan. A pesar de que Nancy es su mayor y la mejor periodista, él no le muestra mucho respeto. Pero si a Nancy le gusta o no él o su escritura es el menor de los problemas de Fred.

Patricio

Ya sea porque lo aman o lo temen, los compañeros de equipo de Jason lo siguen como si realmente fuera su líder. Cuando persigue a Eddie, el principal sospechoso del asesinato de su novia, todos ellos, incluido Lucas, se unen a él.

La lealtad de Lucas puede haberse roto desde el principio, pero una vez que ve a Jason volverse violento, se queda para proteger a sus amigos. Otro compañero de equipo, Patrick (Myles Truitt), también parece estar en conflicto a medida que el comportamiento de Jason se vuelve cada vez más problemático. Sin embargo, Patrick tiene otras cosas en mente.

Dmitri, el verdadero nombre de Enzo

Cuando Joyce descubre una nota de rescate en la muñeca rusa que recibió por correo, le pide ayuda a Murray para que la ayude a decidir su próximo movimiento. El mensaje es de alguien que se hace llamar Enzo, que resultó ser el nombre del restaurante donde se suponía que Hopper y Joyce iban a tener una cita.

Solo ella y Hopper lo sabrían, convenciendo a Joyce de que Jim aún podría estar vivo. Ella y Murray contactan a Enzo, graban la conversación, determinan por la conversación ambiental que Enzo es un guardia de prisión y acuerdan un intercambio en Alaska: $ 40,000 por la vida de Hopper.

El verdadero nombre de Enzo es Dmitri (Tom Wlaschiha), y aunque tiene que hacer el papel de un guardia sádico, cruza los dedos para que su prisionero pueda superar las probabilidades y salir de los muros de la prisión.

Yuri

Enzo les da instrucciones a Joyce y Murray para que vuelen a Alaska, donde se supone que deben entregar los 40.000 dólares a un piloto a sueldo y contrabandista de mantequilla de maní llamado Yuri (Nikola Djuricko). Al conocerlo, Murray proclama que realmente no le importa el chico.

Tal vez sea porque Yuri y Murray tienen mucho en común. Ambos son grandes personalidades con un extraño sentido del humor que se involucran en algunos chanchullos muy peligrosos.

Víctor Creel y su historia en Stranger Things

"Stranger Things 4" cuenta la historia de la familia Creel varias veces, y hay discrepancias importantes en cada versión. Nancy se entera por primera vez del tío de Eddie, quien lo escuchó a través de la leyenda urbana que alguna vez fue común que Victor Creel asesinó sin piedad a su esposa y sus dos hijos rompiéndoles las extremidades y cortándoles los ojos.

Cuando Nancy y Robin van a la biblioteca local a buscar en un microfilm, se encuentran con un tabloide de 1959 en el que Victor Creel afirma que los demonios mataron a sus seres queridos.

Queriendo escuchar la verdad directamente de la fuente, Nancy y Robin se disfrazan de estudiantes de psicología y solicitan una entrevista con el ahora anciano y encarcelado Víctor Creel.

Teniente Coronel Sullivan

Uno de los elementos más confusos de "Stranger Things 4" son todas las diversas agencias uniformadas que persiguen a Eleven. Después de que "Jane Hopper" golpea a Angela con un patín, la policía local se presenta en la casa de Byer para detener a El.

Mike, Will, Jonathan y Argyle intentan detenerlos porque Joyce no está en casa (creen que está en una conferencia de la Enciclopedia Británica), pero sin éxito.

Mientras tanto, el teniente coronel Sullivan (Sherman Augustus) llega a la residencia personal del Dr. Owen en Nevada. Él juega bien al principio, pero luego le dice a Owens la verdadera razón de su visita sorpresa en helicóptero en medio de la noche.

Peter Ballard

A Jamie Campbell Bower se le atribuye el papel de Peter Ballard en "Stranger Things", pero en realidad está interpretando una especie de papel cuádruple que sirve como la gran revelación de la cuarta temporada.

Once conoce a Ballard en los recuerdos que revive gracias a la máquina de Nina, donde él es un humilde asistente de laboratorio que ocasionalmente la defiende. Ballard se gana su confianza y promete ayudarla a escapar, pero en realidad, solo necesita que El retire el dispositivo que le impide aprovechar sus poderes.

