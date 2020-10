¡Cachonda! Lizbeth Rodríguez luce el PIERNÓN desnudo con un vestido de brillantes

Lizbeth Rodríguez es la famosa exchica Badabun que destaca por ser una de las youtuber mexicanas favoritas de muchos internautas, además de ser toda una modelo en su cuenta oficial de Instagram en donde posee más de 11 millones y medio de seguidores.

Es en Instagram en donde Lizbeth Rodríguez deja boquiabiertos sus fans, pues a pesar de que muchos aseguren que está bastante pasadita de peso, siempre tiene ardientes poses que hacen enloquecer a muchos de sus fans.

Así lo ha hecho la famosa estrella de Internet, pues recientemente compartió en redes sociales una instantánea en la que presume su innegable belleza con un insuperable vestido con el que lució tremendamente espectacular.

El elegante vestido de Lizbeth Rodríguez

En esta ocasión la famosa Lizbeth Rodríguez, no dejó pasar la oportunidad de complacer a sus fanáticos de redes sociales con una elegante publicación con la que se ha robado las miradas y se ha ganado un sinfín de halagos.

Es por eso que mediante su cuenta de Instagram, la exconductora de Exponiendo Infieles publicó una foto en la que se muestra con un elegante y coqueto vestido negro de brillantes con el que ha dejado lucir sus exquisitas piernas que han logrado conquistar las redes.

Lizbeth Rodríguez luce el PIERNÓN desnudo con un vestido de brillantes

Por si fuera poco, la bella influencer mexicana dejó un mensaje de interacción para sus fans en su publicación que dice así: Una chica lista conoce sus límites; Una chica inteligente sabe que no tiene ninguno! Dinámica: comenta el nombre de la mujer que dijo esto, seguiré́ a los primeros.

No es para menos que Lizbeth Rodríguez pusiera rápidamente de cabeza a todo el Instagram, por lo que sus fans y hater no se han hecho esperar con sus comentarios entre los que destacan los siguientes: Por lo visto no sabes tú límite para comer; Liz you are increíble; Divina como siempre te amo; entre muchos otros más.

¿Crees que Lizbeth Rodríguez luce hermosa con este elegante vestido negro?