¡Cachonda! Grettell Valdez en ÍNTIMAS prendas provoca a los internautas

Grettell Valdez es una famosa actriz de telenovelas mexicanas que ha destacado por su belleza y ahora ha dado mucho de qué hablar por una sensual pose en la que parece que quiso provocar a los internautas de Instagram.

Hay que destacar que esta actriz mexicana ya rebasa los tres millones de seguidores en Instagram, por eso ahora ellos mismo son testigos de las sensuales poses que ha estado presumiendo actualmente, mientras atraviesa un fuerte problema con su esposo.

En esta ocasión la actriz de Televisa ha conquistado en su cuenta oficial de Instagram, en donde ha deleitado a sus fans con una atrevida imagen que está elevando la temperatura de las redes, pues ha posado como muy pocas veces en prendas íntimas.

En la imagen se puede ver a Grettell Valdez en un conjunto de ropa íntima de dos piezas de color blanco con el que presume su cuerpazo y con la que deja una descripción que dice así: Domingo perfecto mi cama y yo.

Por si esto fuera poco la actriz mexicana también lució sus piernas en otra imagen en la que mostró que también le gusta pasear en bicicleta los fines de semana, escribiendo: Este es uno de mis planes favoritos ��‍♀️ ¿quién se jala conmigo mañana a Reforma?

Grettell Valdez y la actual situación de su esposo

Tras las fuertes polémicas de la situación del esposo de Grettell Valdez, este envió una carta a Ventaneando, en la que aclaraba su situación, por lo que fue en el Programa de Tv Azteca compartieron algunas de las palabras que contenía y decías así:

El día de hoy, mi esposa y algunos amigos me hicieron llegar un fragmento de su programa en el que hablan de un servidor y de la estancia en mi país; sobre ello, quiero compartirles que, en efecto, me encuentro en Suiza, extrañando mucho a mi esposa. Estoy en casa cuidando a mi madre, en compañía de mis familiares, estas últimas semanas han sido muy difíciles para mí, entre la enfermedad de mi madre y no tener cerca a mi esposa, el tiempo transcurre más lento.

¿Crees que Grettel Valdez se está olvidando de su esposo?