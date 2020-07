Caballeros del Zodiaco: ¿Netflix hará una nueva temporada del anime?

Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya, es una serie de anime estadounidense y está basada del manga original con el mismo nombre de 1980, que creó Masami Kurumada. La primera temporada estrenó en julio de 2019 en Netflix y la segunda temporada llegó en enero de 2020; siendo un total de 12 episodios.

Sobre la temporada 3 de Saint Seiya en Netflix

Este anime de Netflix recibió buena aceptación por parte de los niños y adultos de todo el mundo. Dado que el programa es una nueva versión, los fanáticos antiguos pueden recordar sus días de infancia. Lamentablemente, los creadores aún no han anunciado nada sobre la tercera temporada de Knights of the Zodiac: Saint Seiya.

Sin embargo, con el tipo de popularidad que tiene el anime, es más que probable que Netflix consiga hacer una nueva temporada. Además, el clásico animado de 1986 se encuentra disponible en el catálogo de la plataforma y con gran cantidad de doblajes, al igual que subtítulos de varios países.

¿Cuándo estrenaría una temporada 3?

Dado que no hay información oficial, será difícil adivinar la fecha de lanzamiento. Ya que a julio de 2020 se sigue viviendo una pandemia de Covid-19 y el trabajo de producción está pausado en este momento; los fanáticos pueden esperar que el Los Caballeros del Zodiaco (2019) regrese en algún momento del próximo año.

Personajes de los Caballeros del Zodiaco

Bryson Baugus como Seiya

Emily Neves como Sienna

Marty Fleck como Narrador

Patrick Poole como. Magnus

Ty Mahany como Mylock

Luci Christian como Shaun

James Belcher como Vander Guraad

Adam Gibbs como Nero

Blake Shepard como Long

Maggie Flecknoe como Marin

John Swasey como Dohko

Un remake del clásico de los 80's Saint Seiya

La popularidad de Saint Seiya sigue vigente en el 2020 y es común ver varios homenajes por parte de los fans. Un ejemplo muy frecuente e impresionante, son las caracterizaciones de cosplay, al igual que fanarts (ilustraciones por fanáticos) que permiten conocer un nuevo estilo de la franquicia.