CW: Revelan más detalles del elenco de la nueva serie de “Superman & Lois”

CW se prepara para la producción de “Superman & Lois”, nueva serie sobre el icónico superhéroe de DC Comics para el universo de Arrowverse y al que se incorporarán nuevos personajes.

"Superman & Lois" llega a CW

Entre las novedades de “Superman & Lois” de CW, se encuentra el regreso de Lana Lang, interpretada por Emmanuelle Chriqui conocida por su trabajo en la serie “Entourage” y la introducción de su nueva familia; su esposo e hija.

La hija de Lana Lang será interpretada por Inde Navarrette de “13 Reasons Why”, según confirmó la propia actriz en una entrevista reciente, donde también adelantó que su personaje en “Superman & Lois” se llamará Sara Cushing.

De acuerdo a los primeros detalles, Sara será hija de Lana Lang y Kyle Cushing (Erik Valdez), quien comenzará una amistad con los hijos de Superman y Lois Lane, Jonathan y Jordan, además de destacar por su personalidad liberal y algunos traumas del pasado.

Nuevos integrantes de “Superman & Lois”

Además de Inde Navarrette en el papel de Sara Cushing, se integra al elenco de “Superman & Lois” el actor Dylan Walsh como el General Sam Lane, padre de Lois Lane y abuelo de los hijos de Clark Kent/Superman.

Dylan Walsh y Wolé Parks se unen a "Superman & Lois"

También Wolé Parks fue elegido como el primer villano confirmado de la serie en el papel de The Stranger, "un visitante misterioso empeñado en demostrarle al mundo que ya no necesita a Superman".

"Cuando Todd Helbing, nuestro showrunner, me contaba la historia del episodio piloto de 'Superman & Lois', me dio escalofríos. Es tan buena, y es algo que no hemos visto antes con ellos", explicó Elizabeth Tulloch, quien dará vida a Lois Lane.

La serie de CW, “Superman & Lois” estará a cargo de Todd Helbing con Tyler Hoechlin como Clark Kent/ Superman, quien debutó en el personaje en 2016 en la serie de “Supergirl” protagonizada por Melissa Benoist.